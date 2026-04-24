Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı
23 Nisan münasebetiyle koltuğunu miniklere emanet eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, şehit çocuğunun talebi karşısında duygulandı. Yeni yapılan spor kompleksinde yüzme salonu yapılmasını isteyen şehit çocuğu "Oraya babamın adının verilmesini istiyorum" dedi. Başkan Tombaş ise bu talebe "Şehidimizin emaneti ve onun isteği başımızın üstünde yeri var. Biz şehidimizin ismini Battalgazi Mahallesi'ndeki projeye vereceğiz inşallah" karşılığını verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sultanbeyli’de coşkuyla kutlandı. Belediye Meclisi’nde çocuklarla bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş daha sonra öğrencileri makamda ağırladı.
"O SALONA BABAMIN ADININ VERİLMESİNİ İSTİYORUM"
Başkanlık makamı koltuğuna, 4. sınıf öğrencisi Serhan Eymen Çelik oturdu. Şehit Üsteğmen Rahim Çelik’in oğlu olan Serhan Eymen, ilçeye yüzme salonu kazandırılmasını ve bu tesisin babasının adını taşımasını istedi. Serhan Eymen Çelik, "Yüzme salonu olsun istiyorum. O yüzme salonunun isminin de babamın adının verilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN TOMBAŞ KAYITSIZ KALMADI
Talep karşısında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ali Tombaş, “Şehidimizin emaneti ve onun isteği başımızın üstünde yeri var. Battalgazi’de kapsamlı bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Bu tesisimizde, aziz şehidinizin hatırasını yaşatacağız inşallah" diyerek söz konusu teklifin belediye meclisine iletilmek üzere gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.