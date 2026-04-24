Silivri'ye çıkarma yapan Özgür Özel'in ziyaret etmediği tek isim

CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel’i ziyaret ederken, daha önce diğer CHP’li tutukluları ziyaret etmesine rağmen Özkan Yalım’a henüz gitmemesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giderek tutuklu bulunan CHP’li isimlerle görüştü.

İMAMOĞLU VE ADIGÜZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah saatlerinde cezaevine gelen Özel’in Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’i ziyaret ettiği belirtildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Özel, saat 11.00’de cezaevinden ayrıldı.

ORADAN BURSA’YA GEÇTİ

Özel’in Silivri ziyaretinin ardından tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etmek üzere Bursa’ya hareket ettiği öğrenildi.

ÖZKAN YALIM'I ES GEÇTİ 

Özel’in, daha önce farklı zamanlarda Silivri’de tutuklu bulunan CHP’li siyasetçilerin tamamını ziyaret ettiği ancak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a henüz bir ziyaret gerçekleştirmediği belirtildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

30 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Özkan Yalım’ın, bir belediye çalışanıyla birlikteyken Ankara’da gözaltına alındığı, ardından CHP tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi. Yalım’la ilgili incelemenin 11 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
