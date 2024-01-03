İran'daki terör saldırılarında Mossad parmağı

Önceki gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine yapılan saldırı, bugün ise İran'ın Kirman eyaletinde, Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine yönelik terör saldırıları sonrası gözler İsrail istihbarat servisi Mossad'a çevrildi. Saldırının olduğu sıralarda İsral'de bir konuşma yapan Mossad Şefi David Barnea, "Mossad, tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi 7 Ekim'de Gazze koridorunu işgal eden katillerle hesaplaşmak zorunda." ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASINI İRAN'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN MOSSAD'I İŞARET ETTİ

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi ise yaralandı. İran'daki çifte saldırının ardından İsrail gazetesi Times of Israel, Mossad Şefi David Barnea'nın bugün yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Mossad Şefi Barnea, bugün yaptığı açıklamada "Her 7 Ekim teröristi ölü bir adamdır. Bugün de savaşın ortasındayız, Mossad, tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi, 7 Ekim'de Gazze koridorunu işgal eden katillerle hesaplaşmak zorunda." dedi.

Mossad Şefi David Barnea

Mossad Şefi ayrıca, İsrail'in Hamas lideri Salih el-Aruri'ye Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan suikastta parmağı olduklarını ima etti. Barnea, "Her Arap anne şunu bilmelidir ki eğer oğulları 7 Ekim katliamına ortak olduysa onun kanı kendi ellerinde." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ ÇİFTE TERÖR SALDIRISI

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.

İRAN 4 KİŞİYİ MOSSAD'LA BAĞLANTISI OLDUĞU İÇİN İDAM ETTİ

Öte yandan İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yönlendirmesiyle ulusal güvenliğe karşı geniş kapsamlı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla yargılandıkları davada idama mahkum edilen 4 kişinin cezası, 29 Aralık 2023'te infaz edildi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani 1957 yılında Kirman'da dünyaya geldi. Süleymani, 1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı.

Kasım Süleymani

Devrim Muhafızları Ordusu'nun bünyesinde yer alan ve İran dışındaki askeri-istihbari operasyonlardan sorumlu "Kudüs Gücü Komutanı" olarak resmi pozisyonunun çok ötesinde askeri hatta bazı zamanlarda da siyasi figür olarak görülen Süleymani, İran'ın Orta Doğu'daki politikalarının da baş mimarı olarak biliniyordu.

Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu. Doğrudan Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.

Kasım Süleymani

Süleymani, 1998'de başına geçtiği Kudüs Gücü'nün bölgedeki etkisini büyük oranda artırdı ve Suriye başta olmak üzere Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerde İran'ın nüfuzunu genişletti. Kasım Süleymani, özellikle Suriye'deki iç savaş sürecinde Beşşar Esed rejimi safında savaşmak üzere getirdiği yabancı milisler üzerinden Kudüs Gücü'nün bu ülkedeki etkinliğini artırdı.

Suriye'de yakın ilişki içinde olduğu Esed rejimine karşı başlayan iç savaşta, Esed'in yanında savaşmak üzere Afganistan'dan, Irak'tan, Lübnan'dan hatta Pakistan'dan Şii milis güçlerini Suriye'ye gönderen Süleymani, 2011'de başlayan iç savaş boyunca Esed rejiminin en önemli destekçilerinden biriydi. 3 Ocak 2020 tarihinde, ABD'nin İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlemiş olduğu saldırı sonucunda öldü.

Hamas lideri Salih el-Aruri'ye yapılan saldırı

BEYRUT'TA HAMAS'IN İKİNCİ İSMİNE YÖNELİK SUİKAST

Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü. İsrail, söz konusu saldırıyı üstlenmekten kaçınmış, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada Aruri'nin öldürülmesinin "karşılıksız kalmayacağını" belirtmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 22 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.