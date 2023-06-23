Üye Girişi
Haberler
Hong Kong'da Ejderha Teknesi Festivali kutlandı

Hong Kong'da Ejderha Teknesi Festivali kutlandı

Dünya Haberleri

Çin'in güneyindeki Hong Kong ve Makao'da Ejderha Teknesi Festivali kutlandı. Etkinlikler kapsamında ejderha teknesi yarışları ve ışık gösterileri düzenlendi.

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyinde yer alan Makao'da düzenlenen bir ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Jinjia/Xinhua)

HONG KONG, 23 Haziran (Xinhua) -- Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için Çin'in güneyindeki Hong Kong ve Makao'da Perşembe günü etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında capcanlı renkler, gümbür gümbür çalan davullar ve taraftarların tezahüratları arasında düzenlenen ejderha teknesi yarışları, adrenalin dolu rekabete sahne oldu.

Akşam saatlerinde ise Hong Kong'daki Victoria Limanı'nda festivalin kökeninin ve geleneksel adetlerinin görsellerle sergilendiği ve izleyenleri büyüleyen bir drone'lu ışık gösterisi düzenlendi.

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, yarışa başlamadan önce teknelerinin baş kısmına su döküyor, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Jinjia/Xinhua)

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Jinjia/Xinhua)

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen drone'lu ışık gösterisi, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen drone'lu ışık gösterisini izleyen insanlar, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Ejderha Teknesi Festivali, Çin'in Hong Kong ve Makao Bölgelerinde KutlandıÇin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen drone'lu ışık gösterisi, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Makao Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title