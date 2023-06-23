Hong Kong'da Ejderha Teknesi Festivali kutlandı

Çin'in güneyindeki Hong Kong ve Makao'da Ejderha Teknesi Festivali kutlandı. Etkinlikler kapsamında ejderha teknesi yarışları ve ışık gösterileri düzenlendi.

Çin'in güneyinde yer alan Makao'da düzenlenen bir ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Jinjia/Xinhua)

HONG KONG, 23 Haziran (Xinhua) -- Bu yıl 22 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için Çin'in güneyindeki Hong Kong ve Makao'da Perşembe günü etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında capcanlı renkler, gümbür gümbür çalan davullar ve taraftarların tezahüratları arasında düzenlenen ejderha teknesi yarışları, adrenalin dolu rekabete sahne oldu.

Akşam saatlerinde ise Hong Kong'daki Victoria Limanı'nda festivalin kökeninin ve geleneksel adetlerinin görsellerle sergilendiği ve izleyenleri büyüleyen bir drone'lu ışık gösterisi düzenlendi.

Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, yarışa başlamadan önce teknelerinin baş kısmına su döküyor, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Jinjia/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Jinjia/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen ejderha teknesi yarışının katılımcıları, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen drone'lu ışık gösterisi, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen drone'lu ışık gösterisini izleyen insanlar, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen drone'lu ışık gösterisi, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)