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Hizbullah, İsrail'i kamikaze drone sürüsüyle vurdu! Önce sirenler duyuldu sonra patlama sesleri

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Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün öldürülmesi sonrasında İsrail'e misilleme saldırısı düzenlendi. Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimini kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vuran Hizbullah, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Bölgeden servis edilen görüntülerde droneların İsrail caddelerinde seyir halinde olduğu ve patlama sesleri geldiği anlar yer aldı.

Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün Beyrut'taki çok katlı bir binada İsrail tarafından vurulmasıyla kuzey cephesindeki sınır çatışmasının tam ölçekli bir savaşa dönüşeceği korkusu, bugün bir adım daha ileri taşındı.

5 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail işgal ordusuna ait jetler bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun kasabasında bir binayı bombardımana tuttu. AFP'ye bilgi veren Lübnanlı yetkililer, saldırıda 5 Hizbullah üyesinin öldüğünü söyledi. İsrail ordusunun resmi açıklamasında, binanın Hizbullah'ın güney komutanlığı tarafından kullanıldığı belirtildi.

Hizbullah, İsrail'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi

ÖNCE SİRENLER ÇALDI SONRA PATLAMALAR YAŞANDI

Hava saldırısının hemen ardından İsrail tarafında sirenler çaldı. Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimlerinde sirenlerin çalmasını patlama sesleri izledi. Nehariye yakınlarında bir kamikaze silahlı insansız hava aracının infilak ettiği bildiriliyor. Görgü tanıkları, Lübnan sınırına kuş uçuşu 35 kilometre mesafedeki kritik liman şehri Hayfa'dan da dumanlar yükseldiğini aktardı.

Hizbullah, İsrail'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi

Israel Hayom gazetesi, kamikaze silahlı insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğunu yazdı. Yerel medya, bir kamikaze drone'un isabet ettiği kuzeydeki Mazra'a kasabasında ise biri ağır iki kişinin yaralandığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı resmi olarak açıklandı.

Hizbullah, İsrail'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi

KARARGAH VE ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALDILAR

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ise, İsrail'e bir kamikaze drone sürüsüyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran destekli grup, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Öte yandan İsrail'den gelen görüntülerde aracıyla seyir halinde olan çok sayıda kişinin vurularak yaralandığı anlar yer aldı.

Hizbullah, İsrail'i kamikaze silahlı insansız hava aracı sürüsüyle vurdu! Patlama sesleri art arda geldi

Hizbullah ayrıca, söz konusu saldırıların Fuad Şükür suikastına misilleme olmadığının altını çizdi. Hizbullah'ın açıklamasından sonra da Akka çevresinde drone saldırısı için sirenlerin çaldığı gelen bilgiler arasında. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah ve İsrail arasında topyekun bir savaşı engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İnsansız Hava Aracı Telegram Akdeniz İsrail Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (100)

Kestanemi Çizdiler:

3. Dünya savaşı neden başlamıyor.? Bu savaşı her şeyden çok istiyorum, insan nüfusu azalmalı, en az 7 milyar insan ölmeli.

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Alpingo Bey:

Sivilleri öldüren kim olursa olsun teröristir

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Hayko Sayko:

Benim sivillerim ne olacak peki ?onlar adice hareket ederken normal de ben de karşılık verince terörist mi oluyorum ?vay be hukuk benden yana işlemiyor ne güzel iş

yanıt4
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Ebu Huzeyfe:

Nedense sizinkiler ölünce yaralanınca duyar kasasınız geliyor! Müslüman çocuğu ölünce kayboluyorsunuz ! Hoşunuza bile gidiyordur sizi yeterince tanıyoruz !

yanıt4
yanıt0
Akif Türe:

Ah ah ahhh yeni düştü sanırım bu söylem aklınıza. İsrail yandaşları ölünce bu tür söylemde bulunmak çok manidar

yanıt2
yanıt0
Murat Celik:

israillileri öldüren kim olursa olsun cennetliktir

yanıt3
yanıt1
AYHAN BAYRAK:

He he israaaail idiii

yanıt1
yanıt0
mert yetkin:

yeni mi aklınıza geldi siviller..

yanıt2
yanıt0
Muharrem Şahin:

Yahudi hariç

yanıt2
yanıt0
Zamanla Akıllanan Adam:

görüntüler korkunç mu, sen hiç gazzeden görüntülü haber yapmadın sanırım.

684
24
yanıtYanıtla
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