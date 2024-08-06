Hizbullah, İsrail'i kamikaze drone sürüsüyle vurdu! Önce sirenler duyuldu sonra patlama sesleri

Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün Beyrut'taki çok katlı bir binada İsrail tarafından vurulmasıyla kuzey cephesindeki sınır çatışmasının tam ölçekli bir savaşa dönüşeceği korkusu, bugün bir adım daha ileri taşındı.

5 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail işgal ordusuna ait jetler bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun kasabasında bir binayı bombardımana tuttu. AFP'ye bilgi veren Lübnanlı yetkililer, saldırıda 5 Hizbullah üyesinin öldüğünü söyledi. İsrail ordusunun resmi açıklamasında, binanın Hizbullah'ın güney komutanlığı tarafından kullanıldığı belirtildi.

ÖNCE SİRENLER ÇALDI SONRA PATLAMALAR YAŞANDI

Hava saldırısının hemen ardından İsrail tarafında sirenler çaldı. Akdeniz kıyısındaki Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimlerinde sirenlerin çalmasını patlama sesleri izledi. Nehariye yakınlarında bir kamikaze silahlı insansız hava aracının infilak ettiği bildiriliyor. Görgü tanıkları, Lübnan sınırına kuş uçuşu 35 kilometre mesafedeki kritik liman şehri Hayfa'dan da dumanlar yükseldiğini aktardı.

Israel Hayom gazetesi, kamikaze silahlı insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğunu yazdı. Yerel medya, bir kamikaze drone'un isabet ettiği kuzeydeki Mazra'a kasabasında ise biri ağır iki kişinin yaralandığını duyurdu. İlerleyen dakikalarda 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı resmi olarak açıklandı.

KARARGAH VE ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALDILAR

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ise, İsrail'e bir kamikaze drone sürüsüyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran destekli grup, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Öte yandan İsrail'den gelen görüntülerde aracıyla seyir halinde olan çok sayıda kişinin vurularak yaralandığı anlar yer aldı.

Hizbullah ayrıca, söz konusu saldırıların Fuad Şükür suikastına misilleme olmadığının altını çizdi. Hizbullah'ın açıklamasından sonra da Akka çevresinde drone saldırısı için sirenlerin çaldığı gelen bilgiler arasında. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah ve İsrail arasında topyekun bir savaşı engellemeye çalıştıklarını bildirdi.