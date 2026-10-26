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Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi. Trendyol Süper Lig'de dün Konyaspor deplasmanında 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Goutas, sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nde çapraz bağları kopan Yunan futbolcu Dimitrios Goutas'ın sezonu kapattığı bildirildi.

SEZONU KAPATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de dün TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Goutas'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği aktarıldı. Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 maçta görev alan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

Kaynak: AA
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