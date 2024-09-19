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Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi

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Lübnan ve Suriye'de Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının patlamasıyla gerçekleşen saldırıda 3.000 kişi yaralandı, 12 kişi öldü. Uzmanlar, saldırının arkasında İsrail istihbaratı Mossad'ın olduğunu düşünüyor. Saldırının Macaristan'dan Tayvan'a uzanan karmaşık bir operasyonla yapıldığı iddia ediliyor. Kudüs yetkilileri sessiz kalırken, Hizbullah İsrail'i suçladı.

Salı günü Lübnan ve Suriye'de, Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarının patlaması sonucu eşi görülmemiş bir saldırı gerçekleşti. Olayda yaklaşık 3.000 kişi yaralanırken, en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik uzmanları, bu büyük çaplı güvenlik ihlalinin arkasında İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın olduğunu düşünüyor. İddialara göre, Macaristan'dan Tayvan'a uzanan karmaşık bir operasyonla gerçekleştirilen saldırıda Mossad, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bazı birimleriyle işbirliği yaptı.

Operasyonun detaylarına göre, bu yılın bahar aylarında Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi. Daha sonra bu düzenekli cihazlar, Hizbullah'ın çeşitli kollarındaki binlerce üyeye dağıtıldı ve Salı öğleden sonra uzaktan patlatıldı.

Kudüs'teki yetkililer olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Hizbullah saldırının sorumlusu olarak İsrail'i işaret etti ve misilleme sözü verdi. İsmini açıklamak istemeyen bir Amerikalı yetkili, İsrail'in saldırı sonrası ABD'yi bilgilendirdiğini, ancak ayrıntı vermediğini belirtti.

Güvenlik kaynakları, bölge uzmanları ve patlayıcı madde uzmanları, böyle kapsamlı bir operasyonu yalnızca Mossad ve IDF'nin gerçekleştirebileceği konusunda hemfikir.

Hizbullah, bu beklenmedik saldırının etkilerini değerlendirmeye çalışırken, Lübnan yetkilileri de olayın detaylarını aydınlatmak için yoğun çaba sarf ediyor. MailOnline, gelişmeleri yakından takip ederek şu ana kadar elde edilen bilgileri okuyucularıyla paylaşıyor.

Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi

Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi

Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi

Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi

Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Macaristan Güvenlik Politika Tayvan İsrail Suriye Mossad Lübnan Lübnan İsrail Mossad Dünya Kudüs

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