Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi

Salı günü Lübnan ve Suriye'de, Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarının patlaması sonucu eşi görülmemiş bir saldırı gerçekleşti. Olayda yaklaşık 3.000 kişi yaralanırken, en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik uzmanları, bu büyük çaplı güvenlik ihlalinin arkasında İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın olduğunu düşünüyor. İddialara göre, Macaristan'dan Tayvan'a uzanan karmaşık bir operasyonla gerçekleştirilen saldırıda Mossad, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bazı birimleriyle işbirliği yaptı.

Operasyonun detaylarına göre, bu yılın bahar aylarında Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi. Daha sonra bu düzenekli cihazlar, Hizbullah'ın çeşitli kollarındaki binlerce üyeye dağıtıldı ve Salı öğleden sonra uzaktan patlatıldı.

Kudüs'teki yetkililer olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Hizbullah saldırının sorumlusu olarak İsrail'i işaret etti ve misilleme sözü verdi. İsmini açıklamak istemeyen bir Amerikalı yetkili, İsrail'in saldırı sonrası ABD'yi bilgilendirdiğini, ancak ayrıntı vermediğini belirtti.

Güvenlik kaynakları, bölge uzmanları ve patlayıcı madde uzmanları, böyle kapsamlı bir operasyonu yalnızca Mossad ve IDF'nin gerçekleştirebileceği konusunda hemfikir.

Hizbullah, bu beklenmedik saldırının etkilerini değerlendirmeye çalışırken, Lübnan yetkilileri de olayın detaylarını aydınlatmak için yoğun çaba sarf ediyor. MailOnline, gelişmeleri yakından takip ederek şu ana kadar elde edilen bilgileri okuyucularıyla paylaşıyor.