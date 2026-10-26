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Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu

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Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
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Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral, görevden alındı. Kararı cumartesi günü öğrendiğini belirten Saral, "Azerbaycan'la olan kritik münasebetimiz nedeniyle bazı kararlar alınması doğal. Cumhurbaşkanımız böyle uygun gördü. Bizim de başımız gözümüz üstüne" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral, Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamalarına ilişkin açıklamalarının ardından görevinden alındı.

Saral, 12 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti.

Saral, paylaşımında " Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BÖYLE UYGUN GÖRDÜ"

Görevden alınmasının ardından ilk kez konuşan Saral, Nefes gazetesine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını saygıyla karşıladığını söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Saral, "Cumhurbaşkanımız böyle uygun gördü. Bizim de başımız gözümüz üstüne. Tabii bunlar siyasette doğal olan şeyler. Ülkelerin birtakım sorunları, sıkıntıları özellikle Azerbaycan'la olan kritik münasebetimiz nedeniyle bazı kararlar alınması doğaldır, normaldir. Bizim için yeter ki ülkemiz yoluna devam etsin" dedi.

"HABERİ CUMARTESİ GÜNÜ ÖĞRENDİM"

Görevden alınma kararının kendisine cumartesi günü iletildiğini açıklayan Saral, süreci olgunlukla karşıladığını belirtti.

Saral, "Gidip affımızı isteme noktasında Sayın Genel Sekreterimizle görüşeceğiz. Ben öyle olduğu kanaatindeyim. Ama bilmiyorum tabii. Haberi cumartesi günü Genel Sekreterimiz bana ulaştırdı. Ben de büyük bir olgunlukla karşıladım. Öğreneceğiz nasip olursa" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'DA NELER YAŞANDI?

Azerbaycan'da hükümetin okullardaki kıyafet kurallarına ilişkin aldığı karar, başörtüsü tartışmalarını beraberinde getirdi. Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül'de kabul ettiği düzenlemeyle, öğrencilerin okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve laik eğitim ilkesiyle bağdaşmayan ek kıyafetler kullanması yasaklandı. Düzenlemede doğrudan başörtüsü ifadesi yer almasa da bazı okullarda başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin içeri alınmaması tepkilere neden oldu.

Başkent Bakü ve çevresinde başlayan protestolarda öğrenciler ve veliler uygulamaya karşı çıktı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında yaşanan olaylar nedeniyle 37 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
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