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Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

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Erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başına giden Fransa'da sürpriz yaşandı. Sandık çıkış anketlerine göre solun birleştiği Yeni Halk Cephesi (NFP) birinci oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde kurulan ittifak ikinci olurken, ilk turun galibi aşırı sağ ise üçüncülüğe geriledi.

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.

FRANSA SANDIK BAŞINA GİTTİ

Fransa, erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti. Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bugün bir kez daha oy verdi.

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

İKİNCİ TURUN GALİBİ SOL İTTİFAK

Seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sandık çıkış anketlerine göre solun birleştiği Yeni Halk Cephesi (NFP) ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi. Parti veya ittifakların 577 sandalyeli Mecliste salt çoğunluğu elde etmesi için 289 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.

Kamuoyu yoklamaları, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) en çok oyu alacağını ancak çoğunluğu sağlayamayacağını öngörüyordu.Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre böyle bir sonuç, Paris Olimpiyat Oyunları'ndan haftalar önce ülkeyi kaotik bir parlamentoya sürükleyebilir ve Macron'un otoritesini ciddi şekilde sarsabilir. Aynı şekilde milliyetçi, Avrupa şüphecisi RN çoğunluğu kazanırsa, iş dünyası yanlısı, Avrupa dostu cumhurbaşkanı, kendisini zor bir "birlikte yaşamaya" zorlanmış bulabilir.

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Marine Le Pen'in RN'si geçtiğimiz pazar günü yapılan ilk tur oylamada tarihi bir başarı elde ederek Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk aşırı sağcı hükümetini kurması ihtimalini gündeme getirdi.

ÜÇ KUTUPLU SEÇİM

Seçim yarışında, bir tarafta merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN) bulunuyor.

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Diğer yanda ise aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı var.

Macron'un partisi Rönesans'ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı da diğer kutup.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (5)

Ayaz hayat:

darısı Türk milletinin başına

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Nayci İbrahim:

Küresel ekonomik kriz ve sağcı ülke yöneticilerinin basifretsizliğive başarısızlığı dünyada solu her yerde iktidara taşımaktadır.Türkiyede de çok yakındır.

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Savas Ozturk:

Ağzınızdan bal damlıyor

yanıt2
yanıt0
Tolga Sacikara:

Avucunu çukur tut

yanıt0
yanıt1
Savas Ozturk:

Bizimde kurtulmamız lazım acilen

2
0
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