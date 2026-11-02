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Pezeşkiyan, Hamaney'in hükümete yetki verdiğini, ABD ile diyalog kurulacağını söyledi

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Pezeşkiyan, Hamaney'in hükümete yetki verdiğini, ABD ile diyalog kurulacağını söyledi
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran lideri Hamaney'in Washington ile yürütülecek barış görüşmeleri için hükümete bazı yetkiler devrettiğini bildirdi. Pezeşkiyan, ABD ile sorunu diyalogla çözmeye çalışacaklarını ve savaş tehditlerine teslim olmayacaklarını söyledi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in barış görüşmelerine ilişkin hükümete bazı yetkiler verdiğini belirterek, ABD ile yaşanan sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklarını ve savaş tehditleri karşısında teslim olmayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, valiler ve büyükşehir belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devlet medyasında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in Washington ile yürütülecek barış görüşmelerine ilişkin hükümete 'bazı yetkiler' devrettiğini bildirdi. Tahran'ın ABD ile yaşanan çatışmayı ve sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışacağını ifade eden Pezeşkiyan, savaş tehditleri karşısında İran'ın teslim olmayacağını vurguladı.

Düşmanların 'yalanlarına ve abartılarına' karşı kararlılıkla duracaklarını belirten Pezeşkiyan, toplumun dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Pezeşkiyan, "Düşmanların bugün ülkemiz için yarattığı zorlukların ve krizlerin üstesinden, halkın desteği ve iş birliğiyle gelmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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