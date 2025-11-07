Macron'a kadınlardan beklenmedik ilgi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Brezilya ziyareti, diplomatik temaslardan çok sosyal bir anla hafızalara kazındı.

MACRON'A BEKLENMEDİK İLGİ

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) için ülkenin Amazon bölgesindeki Belém kentine giden Macron, burada halkla buluştuğu sırada beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı.

İKİ KADININ YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

Zirve alanında halkla bir araya gelen Macron, selamlaşmalar sırasında iki kadının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kadınların Fransa liderine yaklaşarak samimi bir şekilde fotoğraf çektirme isteği, çevredeki basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. O anlarda Macron'un tebessümü ve şaşkınlığıda dikkatlerden kaçmadı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Fransa ve Brezilya basınında kısa sürede gündem o anlar, sosyal medyada da kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.