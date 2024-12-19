Erdoğan'dan Mısır'da "Sisi" için dikkat çeken ifade
Kahire'de D-8 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının başında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için kullandığı ifade dikkat çekti. İki ülke arasındaki ilişkiler Sisi'nin 2013 yılında darbeyle Muhammed Mursi'yi devirmesinin ardından kopmuş, Erdoğan ve Sisi yıllar sonra ilk olarak 2022'de bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.
Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan Aziz kardeşim Es Sisi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.