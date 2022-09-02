Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Amber Gill, Ege sularında tanga bikinisiyle şov yaptı

Dünyada genelinde büyük bir izleyici kitlesi bulunan Love Island programının yıldızı Amber Gill, yaz tatili için Yunanistan'ın Mikanos Adası'na gitti. Lüks yatta tatilin keyfini çıkaran yıldız isim, giydiği tanga bikiniyle de adeta şov yaptı.

Gözde tatil bölgesi Ege, hem Yunanistan tarafında hem de Türkiye tarafında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yunanistan'ın Mikanos Adası'nın son misafiri ise dünyaca ünlü televizyon programı Love Island'ın yıldızlarından Amber Gill oldu.

KAHVERENGİ TANGA BİKİNİ TERCİH ETTİ

24 yaşındaki yıldız isim, kahverengi tanga bikini tercih etti. Fiziğiyle göz dolduran Gill, zaman zaman lüks yatından atlayarak Ege'nin serin sularının keyfini çıkardı. Gill, tatil anlarından beğendiği pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

TATİLİNE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Gill'in tatilinin devam ettiği belirtildi. Ünlü ismin Türkiye tarafına geçip geçmeyeceği ise bilinmiyor.

İşte ünlü yıldızın tatil anlarından kareler: