Çiftçi protestoları Avrupa'nın bir çok ülkesine yayılıyor, çiftçiler Fransa, Almanya ve Belçika'da ana yolları kapattı

Paris, Almanya ve Belçika gibi birçok büyük Avrupa şehri, kıtadaki militan çiftçiler tarafından kuşatıldı. Paris'in çevresini zırhlı araçlar ve ekstra 5,000 polis sararken, 'kısmi askeri' bir abluka başlatıldı. Hamburg'da Almanya'da çiftçilerin Şansölye Olaf Scholz'un sübvansiyonları kesme kararına karşı protesto etmeleri üzerine polis çağrıldı.

Belçika'da ise bir bakan, Walloon bölgesindeki büyük bir otoyoldaki protesto alanını terk etmek zorunda kaldı. Akşam saatlerinde Paris'e giriş yapan altı ana kavşakta 1,500 traktör yerleştirildi. Tarım işçileri, yükselen maliyetlere karşı daha fazla koruma ve AB'nin yeşil net sıfır politikalarına son verilmesini talep ettiler.

Çiftçiler, Paris'in batısındaki A13 otoyolu, doğusundaki A4 otoyolu ve güneyden Paris'e doğru hareket eden yüzlerce traktörle birlikte A6 otoyolunu bloke ederek operasyona başladılar. İlk hedefleri, Paris'e giden ana yollar üzerinde sekiz sıkışma noktası oluşturmaktı.

Gün ortasında, trafik izleme servisi Sytadin'e göre, çiftçilerin Paris'e giden ana yollar üzerinde sekiz sıkışma noktası oluşturdukları görüldü. Rungis Uluslararası Pazarı, 'Paris'in karnı' olarak adlandırılan diğer bir hedefleri oldu. Çünkü bu pazar, başkentin çoğu restoranına, kafesine ve süpermarketine hizmet veriyor.

Gilles Balland, İspanya sınırına yakın bir çiftlikten gelen bir çiftçi, "Bu yaşam savaşıdır. Çiftçiler intihar ediyor ve hepsi işlerini sürdürmekte zorlanıyor - her yerde aynı durum," dedi. "Bu kuşatma ne kadar sürerse sürsün devam edecektir."

Fransa'nın FNSEA tarım sendikasının yöneticisi Stéphane Sanchez, "Paris kuşatması"nın "kısmi askeri" bir hassasiyetle hazırlandığını söyledi. Lyon, Limoges ve Toulouse gibi diğer şehirlerde ve kasabalarda da benzer kuşatmalar yaşandı; büyük trafik sıkışmaları oluştu ve gıda teslimatları iptal edildi.

Tarım Bakanı Marc Fesneau, çiftçilerin "şiddet ve tahribat için sıfır tolerans" çağrısında bulundu. Fesneau, suç işlemenin kabul edilemez olduğunu ve Paris'in bloke edilmesinin genellikle işe yaramadığını söyledi. "Bu, sonunda çoğunlukla Parislileri cezalandıran bir eylem," dedi. "Tüm Ile de France'ı [büyük Paris] bloke etmenin, çiftçilerin çıkarına hizmet edip etmeyeceğinden emin değilim."

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, güvenlik operasyonunun "Rungis ve havaalanının bloke edilmesini önlemek" için tasarlandığını doğruladı. Darmanin, protestoların aynı zamanda Paris'in Charles de Gaulle ve Orly havaalanlarını veya şehrin güneyindeki Rungis uluslararası toptan gıda pazarını etkilemesine izin verilmeyeceğini söyledi.