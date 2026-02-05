Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Keşmir Dayanışma Günü vesilesiyle program düzenledi.

Etkinliğe; Pakistan–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Ali Şahin; Türkiye Cumhuriyeti eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve mevcut SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt; Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Mustafa Kaya; Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin; Jeostratejik Öngörü Enstitüsü Başkanı Emekli General Güray Alpar; Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Alpar Tan; Emekli Büyükelçi Numan Hazar ile medya, düşünce kuruluşları, akademi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

ŞAHİN: KEŞMİRLİ ANNELERİN GÖZYAŞLARI, ANADOLULU ANNELERİN GÖZYAŞLARIYLA AYNI

Törende konuşan Pakistan–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan Pakistanlı güvenlik personeli için taziyelerini ileterek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Keşmir meselesinin özünde bir vicdan, insan hakları ve adalet meselesi olduğunu belirten Şahin, bu sorunun çözümünün Güney Asya'da kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını ifade etti. Keşmirli annelerin gözyaşlarının Anadolulu annelerin gözyaşlarıyla aynı olduğunu, Keşmirli çocukların Anadolu'nun çocukları, Keşmirli şehitlerin ise Anadolu'nun şehitleri olduğunu dile getiren Şahin, Türkiye'nin Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkına yönelik meşru mücadelesinde kararlılıkla yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

KAYATÜRK: TÜRK MİLLETİ, KEŞMİRLİ KARDEŞLERİNİN HAKLI DAVASINDA OMUZ OMUZA DURMAYI SÜRDÜRECEK

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Keşmir halkına kendi kaderini tayin hakkının Birleşmiş Milletler tarafından vaat edildiğini ve bizzat Hindistan liderliği tarafından da kabul edildiğini, ancak aradan geçen yetmiş yıla rağmen bu sözün yerine getirilmediğini hatırlattı. Türk milletinin Keşmirli kardeşlerinin haklı davasında omuz omuza durmayı sürdüreceğini ifade etti.

KAYA: ULUSLARARASI TOPLUM ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİ

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise uluslararası toplumun, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Cammu ve Keşmir'de (IIOJK) devam eden insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ve bölgede barış ile istikrarın tesis edilmesi amacıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

"KEŞMİR MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNÜN BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Cammu ve Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler kararları ve Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözülmesini tutarlı bir şekilde desteklediğini belirtti.

Emekli General Güray Alpar, Türkiye'nin Keşmir meselesinin Keşmir halkının iradesi doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesini her zaman desteklediğini ve bu tutumunu sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Alper Tan, Pakistan ve Türkiye halkları arasındaki köklü tarihî dayanışmaya dikkat çekerek bu birlikteliğin gelecekte de devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Türkiye'nin Keşmir halkının meşru kendi kaderini tayin hakkına verdiği ilkesel desteği yineledi.

Emekli Büyükelçi Sayın Numan Hazar, Keşmir meselesinin çözümünün bölgesel ve küresel barış için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun Keşmir ve Filistin meselelerindeki süregelen kayıtsızlığına dikkat çekerek, Keşmir halkının Birleşmiş Milletler tarafından güvence altına alınan temel kendi kaderini tayin hakkını hak ettiğini ifade etti.

BÜYÜKELÇİ JUNAİD'DEN "KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI" ÇAĞRISI

Kapanış konuşmasında Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Türkiye'nin Keşmir davasına verdiği tutarlı ve ilkesel destekten duyduğu derin memnuniyeti dile getirdi. Pakistan'ın Keşmir halkının meşru mücadelesine yönelik diplomatik, ahlaki ve siyasi desteğini yineleyen Büyükelçi Junaid, Cammu ve Keşmir meselesinin tarihsel arka planı ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Hindistan'ın 5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirdiği tek taraflı ve yasa dışı adımların ardından IIOJK'de insan hakları ihlalleri ve soykırım niteliğindeki uygulamaların ciddi şekilde arttığına dikkat çekti.

Büyükelçi Junaid ayrıca, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı tek taraflı olarak askıya alma kararına değinerek, anlaşmanın herhangi bir şekilde askıya alınmasının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu ve bunun insani, çevresel, barış ve güvenlik açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını vurguladı. Ortak doğal kaynakların korunmasının ve uluslararası anlaşmalara bağlılığın, barış ve istikrar için küresel ölçekte ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Keşmir meselesini uluslararası toplumun adalet ve insan haklarına olan bağlılığının bir turnusol kâğıdı olarak nitelendiren Büyükelçi Junaid, dünya liderlerini ve uluslararası kurumları Keşmir halkına devredilemez kendi kaderini tayin hakkının tanınmasını sağlamaya çağırdı.