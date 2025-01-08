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ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

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ABD'nin California eyaletindeki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu Los Angeles'ın lüks mahallelerine sıçradı. Dünyaca ünlü oyuncuların evleri küle dönerken bölgedeki 30 bin kişi için tahliye emri verildi. Öte yandan yetkililer itfaiye musluklarında su kalmadığını "Burası 3. dünya ülkesi gibi" sözleriyle duyurdu.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi.

3 BİN HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles'ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başladı. Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

"BURASI 3. DÜNYA ÜLKESİ GİBİ"

Bu arada, California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti. Yetkililer Los Angeles itfaiye musluklarında su kalmadığını duyururken "Burası 3. dünya ülkesi gibi" ifadelerini kullandı.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

LÜKS ARABALAR CANLI YAYINDA EZİLDİ

Yangın Pacific Palisades mahallesinde trafiğin sıkışmasına, kimilerinin arabalarını yolun ortasında bırakarak kaçmasına yol açtı. İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor. Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

ÜNLÜLERİN EVLERİ YANDI

1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adındaki komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi. Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu James Woods da evi alevler içinde kalan isimler arasındaydı.77 yaşındaki Woods, tahliye sırasında çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınladı ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti. Spencer Pratt ve Heidi Montag çiftinin evi de yangında küle döndü. Çifte yakın kaynaklar, ailenin günün erken saatlerinde evlerini tahliye ettiğini ve güvende olduklarını bildirdi.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

MİLYON DOLARLIK MALİKANELER KÜLE DÖNDÜ

Evlerin çoktan enkaza dönüştüğü Pacific Palisades, Chris Pratt, Reese Witherspoon ve Miles Teller gibi Hollywood'un ünlü isimlerine ev sahipliği yapan ünlü bir yerleşim bölgesi. Bölgede çok sayıda milyon dolarlık malikane yer alıyor. Sabah çıkan yangın hızla büyüdü, onlarca itfaiye havadan da yangını kontrol altına almaya çalıştı.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Bölgede yaşayanlar gazetecilere yaptıkları açıklamalarda yangının çok hızlı yayıldığını aktardı. Pacific Palisades'te yaşayan Andrew Hires, AFP'ye yaptığı açıklamada çocuğu dişçi koltuğunda dişinin çekilmesine hazırlanırken mesaj geldiğini, çocuğunu koltuktan alarak hemen kaçtığını anlattı. "20 dakika trafikte tıkalı kaldık ve Calvary Okulu'ndan çocukların boşaltıldığını gördük" dedi.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

"BU GECE ZOR GEÇECEK"

Bölgedeki fırtınanın saatte 160 kilometreye çıkabileceği uyarısında bulunuluyor. AFP'ye konuşan meteoroloji uzmanı Daniel Swain, "Bu gece zor geçecek, bu sadece daha başlangıç çünkü hava koşulları kötüleşecek" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açılış ve Jennifer Lopez'in yeni filmi Unstoppable'ın prömiyer etkinlikleri iptal edildi.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

VALİ NEWSOM: TEHLİKE SÜRÜYOR

California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, "Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor " açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıVEFA:

Çok YAZIK olmuş güzelim Ormanlara. Tanrı ABD yi korusun!!

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Gazze nin ahı çıkıyor bu daha iyi günleriniz eyy ???? ABD

Yorum Beğen88
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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

milyonlarca canlı öldü malikane nedir yaw

Yorum Beğen54
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Harika haber

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

turkiyede olsa tüm sanatçılar ayağa kalkar sosyal medya şarlatanlari hükumeti suçlar tabi bizim bazı kesimler de herseyi sanatçılar sosyal medya maymunların dan öğrentiyi için paylaşım yapar dunya bize yardim etsin hükumet istifa etsin muhalefet çıkar burada uçak helikopter yok der arkasından uçak geçerken söyler utanmaz doğal afetler de bile birbirine yardım etmek durur iken vay şurada şu partiye oy çıktı verdiğimiz yardımlar haram olsun der kısacası burasi turkiye

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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Dünyanın süper gücü amerika hemen 1 saatte yangını söndürmeliydi değil mi uçaklarla falan

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Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

abd zaten hindistan gibi biryer fakiri çok fakir zengini çok zengin hollywood tüm dünyaya abd nin mükemmel bir yer olarak gösterilmesini işledi bizdeki insanlar hep abd rüyası kurar mesela gerçek abd hayaldeki abd çok farklı. trump abdnin gerçek halini bence gösterecek dünyaya :)

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Haber YorumlarıSahi:

Kimse biden istifa dememiş mi daha?

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Haber Yorumlarıhasan:

Dünyayı yaktınız siz

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Haber YorumlarıNusret Oral:

Fakirin evide yansa haber yapmassiniz! zenginin malik hanesiymis cok caldiklarina sayin.

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