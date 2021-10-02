Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırınca küsen 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'nın Aksu ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Kendisini dolandıranların yakalanması için hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu olaydan sonra 50 yıllık eşi Dudu Duvar (65) ile arası açıldı. Yaşanan tartışmanın ardından küsen çiftten Dudu Duvar 3 katlı evlerinin birinci katına, Mehmet Duvar ise giriş katına yerleşti. Birbiriyle konuşmayan Duvar çifti, dolandırıcılara kaptırdıkları paralarını bulmanın hayaliyle yaşamlarını sürdürüyor.

Aksu ilçesinde eşiyle mütevazi bir yaşam süren Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. Tanrı misafiri olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz bu kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi. Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri bir toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kapı saklamaya başladı.

Hem mal varlığını hem aile huzurunu kaybeden Mehmet Duvar, şimdi ilçe girişinde bulunan evinin önünde gözü yolda bir gün kendisini dolandıranların insafa gelip aldıkları parayı geri ödeyecekleri günü bekleyerek, gününü geçiriyor. Mehmet Duvar, 50 yıllık eşiyle yine eskisi gibi mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeyi hayal ediyor.