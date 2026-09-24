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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı DHA'yı ziyaret etti, Ayasofya özel eseri takdim edildi

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı DHA'yı ziyaret etti, Ayasofya özel eseri takdim edildi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Demirören Haber Ajansı'na ziyarette bulundu. Ziyarette Adalı'ya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne özel hazırlanan prestij eseri takdim edildi.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Demirören Haber Ajansı'na ziyarette bulundu. Ziyarette, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun, Adalı'ya kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. DHA Spor Müdür Yardımcısı Serhan Türk'ün de bulunduğu görüşmede, spor dünyasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Genel Müdür Coşkun, Adalı'ya Demirören Yayınları tarafından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne özel hazırlanan 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' adlı koleksiyon niteliğindeki prestij eseri takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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