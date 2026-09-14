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Muhabirler Derneği'nden DHA muhabiri Oktay Polat'a ödül

Muhabirler Derneği'nden DHA muhabiri Oktay Polat'a ödül
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MUHABİRLER Derneği'nin '2025 Yılı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

MUHABİRLER Derneği'nin '2025 Yılı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. DHA muhabiri Oktay Polat, 'Babamla kim uğraşacak?' haberiyle 'Yılın Yaşam Haberi' ödülüne layık görüldü.

Merkezi Ankara'da olan Muhabirler Derneği, 2025 yılı ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanında muhabirlerin katıldığı yarışmada, DHA Erzurum Muhabiri Oktay Polat, 'Babamla kim uğraşacak?' haberiyle 'Yılın Yaşam Haberi' ödülüne layık görüldü.

Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan, dernek olarak mesleğin saygınlığını korumaya, dayanışmayı güçlendirmeye ve özellikle sahada çalışan gazetecilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Yücesan, ödül töreninin 16 Ekim'de Ankara'da yapılacağını bildirdi.

ARACIYLA KARASU'YA UÇMUŞTU

Erzurum'da 25 Eylül 2025'te virajlı yolda hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra Karasu Nehri'ne uçmuş, aracının üzerine çıkarak bekleyen sürücü, basın mensuplarının 'Niye ağlıyorsunuz?' sorusuna, 'Babamla kim uğraşacak' cevabını vermişti. DHA muhabiri Oktay Polat, kazayı haberleştirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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