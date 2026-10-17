Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat kimdir? Galatasaray maçında 88. dakikada kendi kalesine gol yazılan kaleci kaç yaşında, nereli?

İrfan Can Eğribayat, 17 Ekim 2026'da Eryaman Stadyumu'nda Galatasaray'ın en tehlikeli üç atağını durdurdu. 50. dakikada Sallai'nin yakın direğe vuruşunu çıkardı, 60. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunu parmaklarıyla kornere gönderdi. Maçın tek golü ise 88. dakikada onun adına kendi kalesine gol olarak yazıldı.

88. DAKİKADA NE OLDU?

DHA'nın maç raporuna göre Batrakov orta sahada topu kazandı, Yunus Akgün de 77. dakikada oyuna giren Deniz Gül'e pası verdi. Ceza sahasına sağdan giren Gül yakın direğe vurdu. Eğribayat topu kontrol edemedi; top direğin dibine çarpıp ağlara gitti. DHA golü kalecinin kendi kalesine attığı gol olarak kaydetti. Bazı yayınlar ise golü Deniz Gül'e yazdı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki maçı Reşat Onur Coşkunses yönetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 19'a çıkarıp liderliğini korudu. T24'ün aktardığı puan tablosuna göre Gençlerbirliği 8 puanla 14. sırada.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR, NERELİ?

İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği'nin kalecisi. 30 Haziran 1998'de Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu, 28 yaşında. Boyu 1,93 metre. Türkiye'nin 16, 17, 18, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi; A Milli Takım'da maçı yok.

ADANASPOR'DAN GÖZTEPE'YE

Futbola 2007'de Adanaspor'un altyapısında başladı. Milliyet'e konuşan Eğribayat, A takıma ilk kez on dört buçuk yaşındayken çağrıldığını, kısa süre sonra altyapıya geri gönderildiğini anlattı. Adanaspor küme düşünce, on dokuzunda takımın birinci kalecisi oldu. 2020'de Göztepe'ye transfer oldu ve İzmir ekibinde iki sezon oynadı.

FENERBAHÇE'DE İKİNCİ KALECİLİKTEN KUPA FİNALİNE

Ağustos 2022'de kiralık olarak Fenerbahçe'ye geçti, 2023'te sarı-lacivertli kulüp onu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe'ye geldiğinde rolü belliydi: "Ben buraya geldiğimde ikinci kaleci olduğumu biliyordum" dedi. 2022-2023 sezonunun sonunda Altay Bayındır fıtık ameliyatı olunca kale ona kaldı. Hürriyet'in o günkü haberine göre sezonun son üç resmi maçında, 11 Haziran 2023'teki Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası finali de dahil, kalede o vardı. Fenerbahçe kupayı kazandı.

Gazete Oksijen'in derlediği rakamlara göre Eğribayat Fenerbahçe formasıyla 53 resmi maça çıktı. 2025-2026 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Samsunspor'da geçirdi.

ANKARA'YA NEDEN GELDİ?

Fenerbahçe, 13 Ağustos 2026'da Gençlerbirliği ile anlaştığını duyurdu. Ankara kulübü kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Halk TV'nin yayımladığı röportajda Eğribayat, eşinin Ankaralı olmasının kararında etkili olduğunu söyledi; Fenerbahçe'deki dört yılı için "Bunu hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.

Aynı röportajda sezonun ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe karşısında 16 kurtarış yaptığı, bunlardan birinin penaltı olduğu aktarıldı.