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Trump, Erdoğan ile Ankara buluşmasını DHA görüntüleriyle paylaştı

Trump, Erdoğan ile Ankara buluşmasını DHA görüntüleriyle paylaştı
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ait Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Trump, paylaşımında Türk yetkililerin samimiyetine vurgu yaparken, DHA'nın zirve kapsamındaki haber ve görüntüleri ulusal ve uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

Abd Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için geldiği Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini ve heyetle selamlaşmasını, sanal medya hesabından Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği görüntülerle paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor. Trump, son olarak kendisine ait sanal medya platformundan Ankara Havalimanı'nda karşılanma görüntülerini paylaştı. DHA tarafından servis edilen görüntülerde, Donald Trump'ın kendisini karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kol kola salona girmesi, Türk heyeti ile tokalaşması, ardından da iki liderin görüşme için salona geçmeleri yer alıyor.

Trump ayrıca paylaşımında NATO Zirvesi'nde ABD heyetinde yer alan yazar Buzz Patterson'ın "Patron Türkiye'de. Gösterdiği samimi sıcaklığı ve Türk askeri subaylarına olan saygısını izleyin. O gerçekten göründüğü gibi biri. Ben de bu resmi ziyaret heyetlerinde bulundum; bu durum alışılmadık ve iç ısıtıcı" ifadelerine yer verdi

DHA FARK YARATTI

NATO Zirvesi'ni başından sonuna geniş bir ekiple, titizlikle takip eden DHA'nın haber ve görüntüleri, hem ulusal hem de uluslararası medya kuruluşları tarafından kullanıldı. Yine DHA'ya ait görüntüler, sanal medya platformlarında da geniş yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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