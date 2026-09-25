Beşiktaş Başkanı Adalı, 'siyahla beyaz kadar fark var' diye konuştu

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, "Çok sıkıntılı bir dönemden geçtik. Yani belki de bugün geldiğimiz durumun başlangıcını camiaya iyi anlatamadık. Ama çok samimi söylüyorum, devraldığımız günkü Beşiktaş'la bugünkü Beşiktaş'ın arasında siyahla beyaz kadar fark var. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hiçbir şey tamamlanmış değil" dedi.

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ; seçim süreci, futbol takımı, teknik direktör Italiano, basketbol takımı, hayata geçirecekleri projeler ve Süper Lig yayın hakları gibi birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Seçimlerin çok adaylı olmasının her zaman daha iyi olduğunu vurgulayan başkan Serdal Adalı, "Her zaman ne kadar aday olursa seçimlerin o kadar iyi geçeceği düşüncesi olur hep bende. Tabii bunda en büyük etken de başkan adayları, yönetimlerini yaparken de çok daha dikkatli olup, özen gösterirler. Tek adaylı seçimlerin en tehlikeli kısmı 'Karşıda aday yok, nasıl olsa' diye yapılan yönetim kurulu listeleri olur. Buna dikkat ediyoruz. Zaten mevcutta bir yönetimimiz var. Çok da memnunum. 18, 19 aydır müthiş özverili çalışıyorlar. İnanılmaz bir gayret gösterdiler. İçlerinde bir kısım yenilikler yapacağız. Yeni bir kan ekleyeceğiz. Yeni bir heyecan olacak tabii. Hedefler büyüyor Beşiktaş'ta. Hedeflerle beraber eklenecek yeni projeler var. Buralara yönetici ihtiyaçlarımız var. Çok dikkat ederek yönetim kurulu yapmaya çalışıyoruz. Şu anda belli bir sayı yok. Yalnız mevcut yönetim kurulundan, 'İşlerime bakmam lazım' diyen arkadaşlar var. Yanına bir takviye, 'tek başıma artık baş edemiyorum, bir yardımcı daha ekleyelim' diyenler var. Dışarıdan baktığınız zaman sanki yedi kişi yeterli gibi görünüyor ama günün şartlarına ayak uydururken de yönetim kurulu yedi kişi, on kişi, on beş kişi bazen yetersiz kalıyor. Bizde öyle belli bir sayı yok. Yeni geleceklerle de ilgili çalışmalarımız var. Hepsini açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

'GAYRİMENKUL PROJELERİNE AĞIRLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Camiadan zaman zaman gayrimenkul projeleriyle ilgili eleştiriler geldiğini ancak bulundukları durumdan çıkmak için gayrimenkul projelerine ağırlık vermeye devam edeceklerini söyleyen Serdal Adalı, "Akatlar'da, mevcut spor salonunun hemen altında altyapılara, salon sporlarına yönelik hazırlanan bir proje var. Projeyi başlatacağız. Ruhsat aşamasına kadar geldi, her şey hazırlandı. Tahmin ediyorum önümüzdeki aydan sonra temelini atarız. Bir an önce de bitirmek istiyoruz. Çünkü altyapılar çok dağınık vaziyette. Ama kısa sürede hepsini bir yere toparlayacağız. Akatlar'daki proje bu beklentilerin hepsine cevap verebilecek bir proje. Onun haricinde yeni bir gayrimenkul projesiyle ilgili çalışmalarımız var. Yani bu Dikilitaş'tan gelen gelirin bir kısmıyla yeni bir arazi alıp bir şeyler üretmek istiyoruz orada. Belki işte zaman zaman camiamızdan da 'Ya inşaat şirketi mi burası?' gibi eleştiriler de geliyor. Ama buraları geçerken gayrimenkul projelerine de ağırlık vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ, HAYAL ETTİĞİMİZ, DEVAMLI SALDIRAN BEŞİKTAŞ FUTBOLU DA SAHAYA YANSIMAYA BAŞLADI'

Henüz Italiano'nun istediği oyunun yüzde 100'ünün sahaya yansımadığına, kadrosunun oturmasından sonra taraftarları daha mutlu eden bir futbol oynanacağını söyleyen Serdal Adalı, " Beşiktaş'ın bir oyunu var. Yani oynamak istediği bir futbol var. Hoca seçimini de yaparken zaten buna göre yaptık. Italiano da hani derler ya ' Beşiktaş'a cuk diye oturdu. Yaptığımız transferlerle birlikte o istediğimiz, hayal ettiğimiz, devamlı saldıran Beşiktaş futbolunu sahaya yavaş yavaş yansıttılar. Yani şu anda yüzde yüz hazır, yüzde yüz hocanın istediği futbol sahaya yansıdı diye söylemiyorum ben. Biraz daha zaman lazım. Nihayetinde sahada bazen 9, 10 tane yeni oyuncu oluyor. Birbirleriyle henüz şurada beş, altı maç, on maç oynamışlar. Kolay değil bunun oturması. Oturduktan sonra çok daha zevk veren, mutlu eden bir futbol seyredeceğiz diye ümit ediyorum" dedi.

'HOCA DA CAMİAYI, TARAFTARI ÇOK SEVDİ'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun camiayı çok sevdiğini belirten Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hoca da camiayı, taraftarı çok sevdi. Röportajında söylemiş; 'Özlediğim heyecanı, taraftar isteğini, arzusunu Türkiye'de, Beşiktaş'ta gördüm' diye. İnşallah bozulmadan devam eder. Uzun yıllar da görevini yapmaya devam eder."

'BEŞİKTAŞ İÇİN GURUR VERİCİ BİR OLAY'

Milli takımlara 17 futbolcu gönderen siyah-beyazlılar, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alırken başkan Adalı da bunun kendileri için gurur verici bir durum olduğunu dile getirdi. Adalı, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Beşiktaş için gurur verici bir olay. Biz geçtiğimiz senelere baktığımız zaman en fazla 10-11 tane milli futbolcusu olan bir takımdık. İyi yolda olduğumuzu gösterir mi derseniz tabii önemli olan burada takımlarında başarılı olmaları. Milli takıma seçilmelerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bana göre Beşiktaş'ın içinde milli takımı hak eden birkaç futbolcumuz daha var. Bunların bir tanesi de Rıdvan. Dün de söyledim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, maçlarda Rıdvan'ı da milli formayla görmeyi nasip eder Allah bize."

'ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEY CAMİANIN, TARAFTARIN, YÖNETİMİN TEK YUMRUK HALİNE GELMESİ'

Oynanan futbolun yanı sıra taraftarın takıma sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Oynadığımız oyun, futbol tabii ki çok önemli. Ama şampiyonluk için önemli olan şey camianın, taraftarın, yönetimin tek yumruk haline gelmesi. Yani dünyada bir örneği yok. Camialar birleşmeden ortaya çıkan bir başarı yok. Futboldan öte, bu sene beni en fazla mutlu eden şey, taraftarımızın takıma sahip çıkması, destekleri. İşte içeride oynadığımız her maçta en az futbol takımının oynadığı futbol kadar onların verdiği destek inanılmaz. 2010'daki taraftarı, tribünleri yeniden görüyorum gibi geliyor bana. Şimdi şampiyonluk kısmını konuşmak için çok erken. Çok uzun bir maraton var. Tabii bizim hedefimiz belli. Hedeften de vazgeçmeyeceğiz. İşte eksiklerimiz var, tamamlayamadığımız transferler var. Allah kısmet ederse devre arasında onları da tamamlarsak bu sezonu iyi bir yerde bitireceğiz diye ümit ediyoruz."

'SON GÜNE KADAR TRANSFERLERE DEVAM ETTİK'

Transferler kadar takımdan ayrılan isimler için de çalışmaların olduğunu ancak takımdan bir futbolcu gitmediği için transfer yapamadıkları gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Adalı, "İleri görüşmelerle, ayrılığın en ince detayına kadar onların da mutlu olacağı bir yöntemle sıkıntıları çözdük. Birileri gidemediği için birilerini alamadık diye bir durum yok. Zaten son güne kadar da transferlere devam ettik. Devre arasında kısmet olursa eksik bölgeleri tamamlayıp sezonu tamamlayacağız. Görüşmeler; haftalık, on günlük, bazen iki hafta oluyor, transferlerle ilgili genel bir toplantı yapıyoruz. İşte Graff, Gökhan Keskin, hoca, Önder Hoca… Bir yandan da bir ekip de önümüzdeki sezonun hazırlığına çalışıyor. Futbolcu seyretmeye giden ilgili altı, yedi kişilik bir ekibimiz var. Onlar bir arayış içinde. Biz hani transferden transfere toplanıp, 'Ya ne yapıyoruz?' falan demiyoruz. Biz devam ediyoruz. Yani o rutin toplantılarımız devam ediyor. Marsilya maçından önce de yine devre arasında neler yapabiliriz, eksik kaldığımız noktalarda hangi oyuncularla görüşmeye devam edelim diye konuştuk. Transfer çalışmaları durmadı" ifadelerini kullandı.

'KENDİLERİ İÇİN OYNASINLAR' LAFI O GÜNKÜ ORTAMIN ÜZERİNE SÖYLENMİŞ BİR ŞEYDİ'

Geçtiğimiz senelerde 'Oyuncular Avrupa'da kendileri için oynasın' açıklamasının o dönemki takımın içinde olduğu durumdan kaynaklandığını belirten Serdal Adalı, bu sezon Avrupa'da da yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Adalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa kupaları için tabii ki hepimizin. 'Kendileri için oynasınlar' lafı da o günkü ortamın üzerine söylenmiş bir şeydi. Yani o günkü takımdaki sıkıntıları herkes unutuyor. 'Futbolcular; takım, deplasman, maç seçiyor' eleştirileri vardı. Yani şu anda Beşiktaş'ta, yirmi küsür oyuncumuz var. Hepsi Beşiktaş'ın neresi olduğunun farkında. Beşiktaş'ın ilkelerini, hedeflerini, duruşunu hepsi çok iyi kavramış vaziyette. Onun için şu mevcut kadroda maç seçen karakterde bir oyuncumuz yok. Herkes görüyor zaten. Avrupa'da da gidebildiğimiz en yüksek noktaya gitmek istiyoruz. Bu konuda da tecrübeli bir hocamız var. Taraftar Serdal Adalı'ya soruyorsan; benim için tabii önce Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak."

'SPONSORLUKLARLA İLGİLİ MAALESEF BEŞİKTAŞ CAMİASININ SIKINTILARI VAR'

Sponsorluk konusunda siyah-beyazlı camiada sıkıntılar olduğunu ancak bu durumların daha önce de yaşandığının altını çizen Serdal Adalı, "Sponsorluklarla ilgili maalesef Beşiktaş camiasının sıkıntıları var. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman neredeyse 50 büyük holdingin içinde Beşiktaşlı patron sayısı yüzde 50'nin üstünde. Ama maalesef biz özellikle amatör şubelerde, basketbolda, voleybolda, hentbolda 'Camianın bir yerinde benim de katkım olsun' duygusunu göremedik. Bu önceden de böyleydi. Sponsor arayışlarımız devam ediyor. Vazgeçmiş falan değiliz. Önümüzdeki hafta içinde basketbolda formadaki eksik olan bölgeyi tamamlayacağız. Birazcık da biz seçici davranıyoruz. Yoksa dışarıdan gelen talepler var. Talep yok değil ama biz de birazcık seçici davranıyoruz. Onun haricinde basketbol, bu sene EuroLeague'in olmasından dolayı da iyi bir kadro kurdu. Bana göre, ben o günkü Fenerbahçe maçında gördüğüm kadronun henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Yoksa çok iyi bir sporcu topluluğu var orada da. Onlar da birkaç maç sonra tahmin ediyorum, özlediğimiz Dusan'ın takımını hep beraber seyredeceğiz" diye konuştu.

'10 SENE ÖNCEKİ İLK ANLAŞMA RAKAMLARINA GELMEDEN HİÇ KİMSENİN HAVUZUN İÇİNDE OLMA NİYETİ YOK'

Süper Lig'in yayın haklarıyla ilgili görüşmeler yapıldığını söyleyen Adalı, "Geçen hafta Kulüpler Birliği olarak federasyonla ortak bir toplantı gerçekleştirdik. Orada da aşağı yukarı her kulüp benimle aynı fikirde. Şu andaki mevcut rakamların en az iki, üç misline yani 10 sene önceki ilk anlaşma rakamlarına gelmeden hiç kimsenin havuzun içinde olma niyeti yok. Kanuni olarak belki bugün engel gibi görünüyor ama bu rakamlarla özellikle Anadolu kulüplerinin, hani biz bir şekilde İstanbul takımları, Trabzon veya sahibi olan, anonim şirket olan kulüplerin haricinde kalan Anadolu kulüplerimiz inanılmaz zor günler geçiriyor. Yetmiyor çünkü. Bir şekilde bu rakamların yukarıda olması lazım. En azından başlangıç noktamızın yakın bir yerlerde olması lazım. Ben bu fikrimi Kulüpler Birliği toplantısında da federasyonla yaptığımız toplantıda da hep söyledim. Federasyon da bizimle aynı fikirde. Farklı düşünmüyoruz. Onlar da bu rakamların çok düşük kaldığının farkında. İnşallah önümüzdeki yılbaşına kadar, ihale şartnameleri hazır olduğu takdirde, tahmin ediyorum Ocak ayına kalmadan ihalesini yapacak federasyon" ifadelerini kullandı.

'DEVRALDIĞIMIZ GÜNKÜ BEŞİKTAŞ'LA BUGÜNKÜ BEŞİKTAŞ'IN ARASINDA SİYAHLA BEYAZ KADAR FARK VAR'

Devraldıkları günkü Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş arasında siyahla beyaz kadar fark olduğunu dile getiren Serdal Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sıkıntılı bir dönemden geçtik. Yani belki de bugün geldiğimiz durumun başlangıcını camiaya iyi anlatamadık. Ama çok samimi söylüyorum, devraldığımız günkü Beşiktaş'la bugünkü Beşiktaş arasında siyahla beyaz kadar fark var. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hiçbir şey tamamlanmış değil. Söylediğim gibi projeleri üretmeye devam edeceğiz. Bir müddet daha belki bir kısmımız inşaat şirketi gibi çalışacak. Bunu yapacağız, buraları geçmenin başka bir yolu yok. Taraftarımıza ne kadar teşekkür etsem yetmez, az olur. Desteklerine devam etsinler. Çok iyi bir takım var, çok iyi bir futbolcu topluluğu var. Başlarında da sanki 20 senedir Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta oynayıp da hoca olmuş diyebileceğimiz kadar iyi bir hocamız var. Önder Hoca, Gökhan Keskin var. Çok da güzel bir ekip oldu. Güvensinler, desteklerine devam etsinler. İnşallah çok daha güzel günler göreceğimiz bir Beşiktaş olacak Allah'ın izniyle."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı