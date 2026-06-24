BGC 2025 Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu: DHA Bursa Bürosu'ndan 3 Ödül

BURSA Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC), '2025 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçlarına göre; Demirören Haber Ajansı Bursa Bürosu muhabirleri Yiğithan Hüyük 'Genel Haber' kategorisinde başarı, Esra Türker 'Televizyon Haber' kategorisinde başarı, Muhammet Hüseyin Sezgin 'Televizyon Görüntü' kategorsinde mansiyon ödülü kazandı.

'BGC 2025 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçları belli oldu. BGC'den yapılan yazılı açıklamada, 14 dalda düzenlenen yarışmaya bu yıl 132 eser için başvuru yapıldığı belirtildi. 2025 yılında yayınlanan 132 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 14 esere başarı, 16 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Dha Bursa Bürosu muhabiri Yiğithan Hüyük, 'Yangında öldüler borçlu çıktılar' haberi ile 'Genel Haber' kategorisinde başarı ödülü kazanırken, DHA Bursa Bürosu muhabiri Esra Türker, 'Yerli tinder avcısı' haberi ile 'Televizyon Haber' kategorisinde başarı ödülünün sahibi oldu. DHA Bursa Bürosu muhabiri Muhammet Hüseyin Sezgin, 'Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde' haberi ile 'Televizyon Görüntü' kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı