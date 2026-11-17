Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TÜRKİYE Haber Kameramanları Derneği tarafından, bu yıl 29'uncusu düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödül alan çalışmalar belirlendi.

380 eserin yarıştığı organizasyonun jüri değerlendirmesi Ankara'da gerçekleştirildi. Alanında uzman isimler ve akademisyenlerin de yer aldığı jürinin incelemesinin ardından televizyon ve dijital yayıncılığın başarılı görüntüleri belirlenirken, ödül alan isimler ve eserler netleşti. Demirören Haber Ajansı'ndan Vehbi Demir 'Tamamen Açık' başlıklı çalışması ile Sosyal Medya Özel Ödülü'nü kazandı. Ödül töreni 27 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın, jürinin birbirinden başarılı görüntüler arasında tercih yapmakta zorlandığını belirtti. Akın, yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kameraman arkadaşlarımızın her biri birbirinden değerli görüntüler çekiyor. Hem konu hem teknik ve estetik olarak çok güzel işler üreten arkadaşlarımızın eserleri arasında seçim yapmakta oldukça zorlandık. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı