Manisa Soma'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzere bölgeye 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı