Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Oyuncu Şener Şen'in uzun yıllardır sahnelediği 'Zengin Mutfağı' isimli tiyatro oyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez Salamis Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi. Gazimağusa Belediyesi ile ACTADA Sanat Merkezi'nin katkılarıyla sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gösteriyi izlemek için Salamis Antik Tiyatrosu’na gelen sanatseverler, oyun boyunca Şener Şen ve oyuncu kadrosunun performansını takip etti. Gösterinin sonunda Şener Şen'e, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve ACTADA Sanat Merkezi'nin Kurucu Koordinatörü Çağrı Tortop tarafından plaket takdim edildi.

'HEPİMİZ ŞENER ŞEN'İN USTA OYUNCULUĞUNU İZLEDİK'

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, "Çok büyük bir usta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde onun bu güzel oyununu izlemek gerçekten bizler için gurur verici. Bu akşam burada hepimiz hem Şener Şen'in çok önemli mesajlarını hem de usta oyunculuğunu izledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her köşesinden insanlar bu güzel oyunu ve Şener Şen'i izlemek için geldiler" ifadelerini kullandı.

TELEVİZYONLARDAN İZLEDİĞİMİZ BİR KİŞİYİ CANLI SEYRETMEK BÜYÜK BİR KEYİF

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle büyük bir üstadı misafir etmekten, Türkiye'mizde televizyonlardan izlediğimiz bir kişiyi canlı seyretmek büyük bir keyif" dedi.

'ŞENER AĞABEYİ İZLEMEK BÜYÜK KEYİF VERİYOR'

Oyuncu Cem Özer, "Biz eşimle beraber Kıbrıs'a yerleştik. Şener ağabeyi de çok severim. Onun buraya geleceğini duyunca koşa koşa geldik. Çok güzel bir ortamda 'Zengin Mutfağı'nı izliyoruz. Muhteşem bir oyun, çok önemli şeyler anlatıyor. Anlattığı konunun dışında Şener ağabeyi de izlemek büyük keyif veriyor. Diğer arkadaşları da çok tebrik ediyorum" diye konuştu.

'KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇOK BÜYÜK SANAT HAREKETLERİ GÖRECEKSİNİZ'

Organizasyonu üstlenen ACTADA Sanat Merkezi'nin Kurucu Koordinatörü Çağrı Tortop, "ACTADA Sanat Merkezi olarak 8 ay önce başladığımız sanat hayatımız, Gerçekleştireceğimiz '8 ay 8 usta' projesinin ilk ayağı olan Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile başladı. Bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük sanat hareketleri, çok değerli sanatsal aktiviteler göreceksiniz bu güzel insanlarla beraber. Önümüzdeki ay Ali Poyrazoğlu, sonra Süheyl - Behzat Uygur gelecek, daha sonra Melek Baykal'ı, Nilgün Belgün'ü davet edeceğiz. Her ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanları Türk sineması ve tiyatrosunda çok ustalaşmış ve kendini kanıtlamış yeni sanatçılarla beraber olmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı