Haberler

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sary, DHA Genel Müdürü Coşkun ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sary, DHA Genel Müdürü Coşkun ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bekhaidar Sary, Demirören Haber Ajansı'na ziyarette bulundu. Görevine yaklaşık bir ay önce başlayan Sary, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun ile görüşerek ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve birlikte yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

KAZAKİSTAN'ın İstanbul Başkonsolosu Bekhaidar Sary, Demirören Haber Ajansı'na ziyarette bulundu.

Görevine yaklaşık bir ay önce başlayan Bekhaidar Sary, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun ile görüştü. Coşkun, ajansın çalışmaları hakkında Sary'ya bilgi verdi. Coşkun ve Sary, birlikte yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaret sonunda, Coşkun ve Sary birbirine hediye takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!

Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Sıcaklık düştü zirveler buz tuttu! Daha kış bile gelmeden bölge beyaza büründü

Kış gelmeden böyleyse vay bölgedekilerin haline
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo