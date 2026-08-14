Giresun'da Sel Felaketi: Acılı Baba 'Ciğerimiz Yandı'

'CİĞERİMİZ YANDI'

Giresun'da lise öğretmeni oğlu Mehmet Akkaya ile torunu Muhammed Abdullah Hakkıoğlu selde kaybolan Şükrü Akkaya, DHA'ya konuştu. Dayı- yeğenden gelecek iyi bir haber beklediklerini söyleyen Akkaya, "Gece sele kapılıyorlar. Arabada 3 kişilerdi. Benim oğlumla, torunum arabadan çıkamamışlar. Onlar kayıp, onları arıyoruz. Keşap merkezden köye geliyorlardı, fırtına vardı. Yanlarında arabayı kullanan akrabamız da vardı. Durumu iyiymiş de bilinç kaybı varmış. Benim oğlum da lise öğretmeni. Torunumda lise 4'e geçmişti. Ciğerimiz yandı" dedi.

Öte yandan kayıp 2 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü bölgede akıntıya kapılan araç ile selin vurduğu alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, ilçede birçok noktanın çamurla kaplandığı, aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı