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Van depremi şehidi DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz Erzurum'da mezarı başında anıldı

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Van depremi şehidi DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz Erzurum'da mezarı başında anıldı
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Van'da 2011'deki 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, Erzurum'da mezarı başında dualarla anıldı. Gazeteciler, asri mezarlıkta düzenlenen anmada Kur'an okuyup dua etti.

VAN'da 15 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz (52), Erzurum'da mezarı başında meslektaşları tarafından dualarla anıldı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir (26) ile birlikte Bayram Oteli'nin enkazı altında kalıp yaşamını yitiren DHA Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz için Erzurum'da meslektaşları tarafından asri mezarlıkta anma programı düzenlendi. Gazeteciler, anmada deprem şehidi Sebahattin Yılmaz için Kur'an okuyup dua etti.

Anma töreninde konuşan Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Çakır, basın şehidi Sebahattin Yılmaz'ı anmak için buluştuklarını ifade ederek, "Allah rahmet eylesin. Bizim meslek büyüğümüzdü. Biz kendisinden razıydık. Geride kalan ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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