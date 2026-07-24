Erciyes Basın Ödülleri’nde Demirören Medya’ya 3 ödül

KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Erciyes Basın Ödülleri kapsamında Demirören Medya Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk ve Demirören Haber Ajansı Muhabiri Furkan Kavuklu, ödüle layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2025 yılının en iyileri ile yerel ve ulusal medyadan isimlerin ödül aldığı 'Erciyes Basın Ödülleri' programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, oda başkanları, yerel ve ulusal basın mensupları ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "6 Şubat depreminde Kayseri yağmur oldu, deprem bölgesine yağdı. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da Kayseri vardı. Ancak Kayseri yerel basınının özellikle depremle ilgili halkımızı seferber etmesini hiçbir zaman unutmayacağım. Yine Kayseri'de hepimizin bildiği gibi toplumsal olaylarda Kayseri yerel basınının verdiği imtihan muhteşemdi. Halkı anında bilgilendiren provokasyonların ve dezenformasyonların önüne geçerek bizi çok büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Ben size yaptığınız haberlerden olayı ilin valisi olarak özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Bu anlamlı günde ödül alan basın mensuplarını tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel topluluğu, gazeteci dostlarımızın gününü ve akşamını memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da geceye katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında Demirören Medya Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk ve Demirören Haber Ajansı Muhabiri Furkan Kavuklu, ödüle layık görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı