Haberler

Erciyes Basın Ödülleri’nde Demirören Medya’ya 3 ödül

Erciyes Basın Ödülleri’nde Demirören Medya’ya 3 ödül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Erciyes Basın Ödülleri kapsamında Demirören Medya Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk ve Demirören Haber Ajansı Muhabiri Furkan Kavuklu, ödüle layık görüldü.

KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Erciyes Basın Ödülleri kapsamında Demirören Medya Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk ve Demirören Haber Ajansı Muhabiri Furkan Kavuklu, ödüle layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2025 yılının en iyileri ile yerel ve ulusal medyadan isimlerin ödül aldığı 'Erciyes Basın Ödülleri' programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, oda başkanları, yerel ve ulusal basın mensupları ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "6 Şubat depreminde Kayseri yağmur oldu, deprem bölgesine yağdı. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da Kayseri vardı. Ancak Kayseri yerel basınının özellikle depremle ilgili halkımızı seferber etmesini hiçbir zaman unutmayacağım. Yine Kayseri'de hepimizin bildiği gibi toplumsal olaylarda Kayseri yerel basınının verdiği imtihan muhteşemdi. Halkı anında bilgilendiren provokasyonların ve dezenformasyonların önüne geçerek bizi çok büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Ben size yaptığınız haberlerden olayı ilin valisi olarak özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Bu anlamlı günde ödül alan basın mensuplarını tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel topluluğu, gazeteci dostlarımızın gününü ve akşamını memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da geceye katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında Demirören Medya Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk ve Demirören Haber Ajansı Muhabiri Furkan Kavuklu, ödüle layık görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı mı? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi
LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu

Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme