Ayakkabı Dünyası kimin, Süleymancılarla bağlantısı nedir? Ayakkabı Dünyası YK Başkanı Mehmet Akbacakoğlu kimdir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonla birlikte Ayakkabı Dünyası da kamuoyunun gündemine geldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu’nun da yer aldığı bildirildi. Ayrıca Ayakkabı Dünyası’nın, soruşturma kapsamında arama yapılan şirketler arasında bulunduğu aktarıldı. Gelişmelerin ardından “Ayakkabı Dünyası kimin?”, “Ayakkabı Dünyası Süleymancıların mı?” ve “Ayakkabı Dünyası ne zaman kuruldu?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte şirket hakkında kamuoyuna açık bilgiler ve mevcut süreçte öne çıkan detaylar…

AYAKKABI DÜNYASI KİMİN?

Şirketin kurumsal bilgilerinde yer alan açıklamalara göre marka, küçük bir atölyede başlayan faaliyetlerini zaman içerisinde büyüterek Türkiye genelinde 50’den fazla mağazaya, güçlü bir online satış ağına ve 600’ün üzerinde çalışana ulaştırdı.

Öte yandan soruşturma kapsamında basına yansıyan bilgilerde, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu’nun gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi. Ayakkabı Dünyası’nın da soruşturma kapsamında arama yapılan şirketler arasında yer aldığı aktarıldı.

Şirketin kurumsal geçmişine ilişkin paylaşılan bilgilerde, 2014 yılında Esas Holding ile iş ortaklığı gerçekleştirildiği ve bu süreç sonrasında markalaşma çalışmalarının hız kazandığı ifade ediliyor.

AYAKKABI DÜNYASI SÜLEYMANCILARIN MI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayakkabı Dünyası’nın adı gündeme geldi. Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler bünyesinde gösterildi.

Basına yansıyan bilgilerde, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu’nun gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca Ayakkabı Dünyası’nın soruşturma kapsamında arama yapılan şirketler arasında bulunduğu aktarıldı.

AYAKKABI DÜNYASI NE ZAMAN KURULDU?

Kurumsal kaynaklarda yer alan bilgilere göre Ayakkabı Dünyası’nın geçmişi 1923 yılına uzanıyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre marka, yaklaşık 100 yıllık geçmişi boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Küçük bir atölyede başlayan yolculuğunu bugün Türkiye genelindeki mağazaları, online satış ağı ve yüzlerce çalışanıyla devam ettiriyor.

Kurumsal açıklamalarda ayrıca markanın kendi koleksiyonlarının yanı sıra dünya çapındaki çeşitli markaların ürünlerini de müşterileriyle buluşturduğu belirtiliyor. Şirket, ürün çeşitliliğini artırmaya, müşteri deneyimine yönelik çalışmalar yapmaya ve Türk moda perakendesindeki yatırımlarını sürdürmeye devam ettiğini ifade ediyor.