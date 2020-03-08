DHA YURT BÜLTENİ-5 Ünye Kalesi'nin 'altın'lı dehlizlerine giriliyorORDU'nun Ünye ilçesinde, M.Ö 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ıncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin 'altın' bulunduğu söylentilerinin yayıldığı dehlizlerinde, temizlik çalışması başlatıldı.

Ünye Kalesi'nin 'altın'lı dehlizlerine giriliyor

ORDU'nun Ünye ilçesinde, M.Ö 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ıncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin 'altın' bulunduğu söylentilerinin yayıldığı dehlizlerinde, temizlik çalışması başlatıldı. Bugüne kadar girilemeyen dehlizler, temizlik çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

?Ünye ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 ila 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizlerinde 'altın' olduğu yönünde söylentiler yayıldı. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nin kapalı olan dehlizleri temizlenip, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. 2 dehlizin bulunduğu kalede başlatılan temizlik çalışması yaklaşık 1 yıl sürecek.

'TURİZME KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmanın ilçenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Tavlı kalenin Karadeniz için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kale Pontus Krallığı döneminde 6'ncı Mithridates Kralı tarafından yaptırılıyor. Daha sonra Osmanlı döneminde farklı sebeplerle kullanıldığından dolayı kapatılıyor. Çok uzun süre atıl vaziyette kalıyor. Günümüze kadar gelen Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma yapmaya karar verdik. Dehlizlerin temizlenmesiyle hem turizme katkı sağlayacağız hem de tarihimizin değerlerini ortaya çıkaracağız. Bunun için gayret sarf ediyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALARLA KALENİN TARİHİ VE DEHLİZLER ORTAYA ÇIKARILACAK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ünye Kalesi'nde birinci ve ikinci etap kapsamında saha yüzeyi çalışmalarını tamamladığını belirten Başkan Tavlı, "Bu yıl da üçüncü etabın ihalesini yaptık. Bu kaleyle ilgili, 'kalede bulunan dehlizlerde altın var, kale altında odalar var' gibi çeşitli senaryolar yazıldı. Bu çalışmalarla tarihin ve dehlizin derinliklerinde ne olduğunu tam anlamıyla ortaya çıkaracağız. Dehlizlerin temizlenme çalışmaları 300 gün sürecek. Bu süreçte Ünye Kalesi, ziyarete kapalı olacak. Çalışmalar aynı zamanda Hitit Üniversitesi'nin hocalarıyla istişare halinde yürütülüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kale detaylarıDelhiz detaylarıBelediye Başkanı Hüseyin Tavlı açıklamasıDetaylarHaber-Kamera: Turğut DAĞDEVİREN ORDU-DHA

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Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Deniz Gümrük Kapısı'nın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı.

Marmaris ilçesinin Adaağzı Mahallesi'nde bulunan, geçen yıl Yunanistan'dan günübirlik gelen turistler ve uluslararası lüks yatlar ile 42 kruvaziyer gemisiyle gelen 35 bin 887 yabancı turistle birlikte yaklaşık 500 bin kişinin giriş yaptığı Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda, hastalıkların tespit edilebilmesi için Ankara'dan talep üzerine getirilen termal kamera takıldı. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar monte edilerek, termal kamera çalıştırıldı. Ayrıca, sağlık odası (karantina odası) kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne 'Yeni koronavirüsten nasıl korunabiliriz' başlıklı pankartlar asılarak bilgilendirme yapıldı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotla gelen, aralarında Türk, Gürcü, Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı, Yunan toplam 96 yolcunun, sağlık görevlileri tarafından termal kamera önünden geçerek kontrolleri yapıldı. Nisan ayından itibaren kruvaziyer gemilerin limana geleceği öğrenilirken, alanında uzman sağlık ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde gümrükte çalışan personele bir dizi eğitim semineri verileceği kaydedildi.

Yolculardan Hasan Bulut, Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda termal kamera ile önlem amacıyla yapılan kontrolden memnun olduğunu belirtip, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için gerekli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Marmaris Deniz Gümrük Kapısı güvenliğin olduğu ön girişinden görüntü-Termal kameradan görüntü-Gelen yolcu bölümüne asılan koranaviristen korunma bilgilendirme pankartları-Yolcuların termal kamera önünden geçişlerinden görüntüHaber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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'Yetim' kuzusu, yanından ayrılmıyor ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde restoran işletmecisi Şevki Bozkurt'un, 5 günlükken annesi ölen kuzusu, bir an olsun yanından ayrılmıyor. Ailenin altını bezleyip, biberonla beslediği 'Yetim' adını verdikleri kuzu, ilçenin de maskotu oldu.

Kemaliye ilçesinde oturan Şevki Bozkurt, köyde baktığı koyunlardan biri ölünce, 5 günlük kuzusunu ilçe merkezindeki evine getirip, eşine Sevgililer Günü'nde hediye etti. Aile bireyleri, 'yetim' ismini verdikleri kuzuya bir bebek gibi bakmaya başladı. 25 günden beri ailenin altını bezleyip, biberonla süt vererek beslediği kuzu, Şevki Bozkurt'un yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sabahları Şevki Bozkurt ile birlikte restorana giden kuzu, gününü büyük bir bölümünü burada geçiriyor. Restorana gelen müşterilerin de yakından ilgilendiği Yetim, akşam da sahibiyle birlikte yeniden eve dönüyor.

Uzun yıllardır ilçede restoran işletmeciliği yapan Şevki Bozkurt, kuzunun doğduktan 5 gün sonra annesinin öldüğünü ifade ederek, "O gün, sevgililer günüydü. Gittim, köyden aldım, getirdim ve eşime Sevgililer Günü hediyesi olarak verdim. Onu büyüttük, yıkadık, temizledik, aileden biri yaptık. 20- 25 gündür de bizimle böyle lokantada, çarşıda dolaşıyor, seviyoruz. Müşteriler buna hayran. Turistik Doğu Eskpresi ile gelen yolcular, Yetim ile fotoğraf çektiriyor. Aileden biriymiş gibi beraber kahveye gidiyoruz. Fırına ekmek almaya gidiyoruz. Haftada 2-3 gün yıkıyoruz. Artık büyüyünce ne yapacağız, bilmiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kuzunun ilçe merkezinde gezmesi-Kuzunun lokantada dolaşması-Kuzunun beslenmesi-Müşterilerin kuzu ile ilgilenmesi-Lokanta sahibinin açıklamasıHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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HDP önündeki eylemde 188'inci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 120 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 188'inci günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMUN HAYALLERİ VARDI, SİLAH NEDİR BİLMEZDİ'2015 yılında kaçırılan oğlu Mahmut (20) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Kendilerinin 'Doğan' dedikleri nüfusta adı Mahmut olan oğluna kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyleyen Arslan, oğlunun teslim olması için çağrıda bulundu. Arslan, "Oğullarımızı bırakın, bizden ne istiyorsunuz ' Sizler Kürtler için ne yaptınız bugüne kadar ' HDP'ye sesleniyorum, sizin Kürtler üstünde hiçbir hakkınız yok. Hep çocuklarımızın kanı vardır ellerinizde. Oğlumu ne hakla, 13-14 yaşındaki çocuğu silah altına alıyorsunuz. Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen oğlum için bir yardım etsinler. Mahmut Arslan daha 15 yaşındaydı, okula gidiyordu, hayalleri vardı, silah nedir bilmezdi. Hiçbir yürüyüşe veya eyleme onların içinde yer almazdı, faaliyet göstermemişti. Buradaki ailelerin durumları da böyle, kiminin çocuğu kaçırılmış, kiminin kandırılmış. Eğer oğlum beni dinliyorsa, oğlum korkma çekinme devletine, askerine, polislerine teslim ol. Hiçbir ceza almazsın" dedi.

Görüntü Dökümü-------HDP il binasıAilelerin bekleyişiEmin ARSLAN'IN konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Nepal yürüyüşünde Zonguldak'a ulaşan Rosie: Türk kadını çok güçlü

İNGİLTERE'den 2 yıl önce Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), 4 bin kilometre yürüyerek Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaştı. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pope, "Kadınların özgürlüğüne ve ayakta tek başına kalmasından yanayım. Türk kadını bunu fazlası ile başarıyor. Türk kadını çok güçlü" dedi.

İhtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olmak için Temmuz 2018'de İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan Rosie Swale Pope, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaştı. 4 bin kilometre yürüdükten sonra Ereğli'ye gelen Pope, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğini söyledi. Pope, günde yaklaşık 20 kilometre yol katetiğini, yolculuğu sırasında haftada sadece 1 gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kaldığını anlattı. Diğer günlerde geceleri, beline halat bağlayarak çektiği mini karavanında geçirdiğini söyleyen Pope, en büyük ilgiyi Türkiye'de gördüğünü söyledi. Türk İnsanının misafirperverliğine hayran kaldığını kaydeden Rosie Swale Pope, Mustafa Kemal Atatürk'ün idolü olduğunu belirterek, "Atatürk sadece Türkiye'de değil, dünyada tanıdığım en zeki ve en cesur insan. Yolumun üzerinde Samsun'da var. Samsun'da da ziyaret edeceğim. O benim idolüm. Türkiye'de kendimi çok güvenlikte hissediyorum. İnsanlarına aşık oldum. Türk insanları tanıdığım diğer milletlerden çok daha farklı olduğunu söylemek istiyorum. Türk insanı bana yardım etmek için adeta yarışıyor. O yüzden de özel mesajım, Türk insanları için olacak" dedi.

Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuşan Rosie Swale Pope, Türk kadınının çok güçlü yapıya sahip olduğunu belirtip, "Ben olaya kadın- erkek olarak bakmıyorum. İnsan olarak bakıyorum. Ailenin kutsallığına inanıyorum. Kadın ile erkek arasındaki eşitliğe de inanıyorum. Bu anlamda da Türk kadınını gayet verimli ve güçlü görüyorum. Dünya Kadınlar Günü'ne kadın olarak değil insanlık açısından bakıyorum. Kadınların özgürlüğüne ve ayakta tek başına kalmasından yanayım. Türk kadını bunu fazlası ile başarıyor. Türk kadını çok güçlü. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

'TÜRK ASKERLERİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'Suriye'de yaşanan olaylara çok üzüldüğünü de dile getiren Rosie Swale Pope, ülkesinin Suriye politikasını eleştirerek, "Suriye'deki savaşı üzüntü ile karşılıyorum. Orada hayatını kaybeden özellikle Türk askerleri için çok üzgünüm. Bu insanların özgür olması gerekiyor. Onların özgürlüklerinden yanayım. Dünyayı politikacıların yanlış politikaları çirkinleştiriyor. Ülkemdeki üretilen politikaları desteklemiyorum. Üzülüyorum."

Görüntü Dökümü-Rosie Swale Pope karavanı-Rosie Swale Pope'nin aracını alması-Eşyalarını koyması-Çimenlik alana aracı ile çıkması-Rosie Swale Pope ile röportaj-Rosie Swale Pope yola çıkması-Yolda yürümesi-Polisin eşlik etmesi-Rosie Swale Pope vatandaşlara el sallamasıHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),=====================

Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu NEVŞEHİR'de, sıcak hava balon turuna katılmak isteyen 8 kadının hayali '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediye tarafından gerçekleştirildi.

Belediye tarafından vatandaşların istek, talep ve hayallerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kentin farklı noktalarına içine istek notlarının atıldığı 'hayal kutusu' yerleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi açılan kutularda, kadınların çoğunluğunun en çok sıcak hava balonuna binmeyi hayal ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine 100 aşkın kadın arasında yapılan çekilişte 8 kadın belirlendi. Yakınları ile birlikte sabahın erken saatlerinde Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanına gelen kadınlar, kalkan sıcak hava balonuyla Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihsel değerlerini havadan izleme imkanı buldu.

'MUTLULUK YAŞIYORUM'Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Esma Yılmaz, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kapadokya bölgesini hep havadan izlemeyi istemiştim. Ama bunu bugüne kadar gerçekleştirememiştim. Bu hayalimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Ev kadını Esra Ekici ise, unutamayacağı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaşadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİlk defa balona binen kadınlardan röportaj-Balondan genel ve detay görüntüAhmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHA

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Dere kenarında ölü bulundu

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde Murat Yakut'ın (25), dere kenarında cesedi bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesinde Gökdere Deresi kenarında, sabah saatlerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden çıkan kimlikle Murat Yakut olduğu belirlenen kişinin, öldüğünü belirledi.Murat Yakut'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yakut'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü-----------------------Olay yerinden detaylar-Ölen kişiden detaylar-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar-Genel detaylarHaber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü

TRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin Albayrak (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu sürdürülen aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler gece arama çalışmalarına ara verirken, kayıp genç bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan gencin, ormanda gizlendiği belirlendi.

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde yaşayan Yasin Albayrak, dün sabah karşı tek katlı evlerinin penceresinden atlayarak ortadan kayboldu. Sabah odaya giren ağabeyi Abbas Albayrak, kardeşinin olmadığını fark etti. Pencerenin açık olduğunu gören aile çevrede aradıkları Yasin'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp çocuk için haber verilmesi üzerine AFAD, balık adamlar ve iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Evin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. İş makineleri de gölet çevresindeki kazı yaparken, AFAD ekipleri de drone ile havadan araziyi taradı. Mahallede gün boyu süren aramalarda Yasin'in izine rastlanılamadı. Ekipler dün gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi.

Yomra İmam Hatip Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi Yasin Albayrak'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve çevresiyle herhangi bir problemi bulunmadığını söyleyen ağabeyi Abbas Albayrak, "Sabaha karşı duyduğum ses üzerine uyandım. Kardeşimi odada göremeyince babama haber verdim. Pencere açıktı. Oradan atladı" dedi.Yeğeninin hayatından endişe ettiğini söyleyen Fatma Öztürk de "Yasin sakin, uysal, hayvanları seven, belgesel,izleyen, çok dürüst bir çocuktu. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını beklemiyordum. Yasin eğer bizi duyuyorsan, bir yerlerde yaşadığına inanıyorum. Lütfen çok üzgünüz, çok kötüyüz. Lütfen ailene geri dön. Seni çok seviyoruz. Duyan, gören olursa lütfen bildirsin, gördüğü yerde haber versin" diye konuştu.

BU SABAHA KARŞI DÖNDÜAilesinin endişeli olarak yolunu gözlediği Yasin Albayrak, bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin'in evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda gizlendiği öğrenildi. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen gencin eve dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kayıp gencin daha önce çekilen görüntüleri-Yasin Albayrak'ın fotoğrafları-Göletten arama çalışması yapılması-Abbas Albayrak ile röp.-Fatma Öztürk ile röp.-Yasin'in evinden detay-Evin detayları-Muhabir anonsu

Haber: Selay SAYKAL - Kamera: Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

Kaynak: DHA