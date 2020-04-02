DHA YURT BÜLTENİ- 3 Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istedi İNGİLTERE'de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır (32) ve ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, kız isteme merasimini telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi.

Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istedi

İNGİLTERE'de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır (32) ve ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, kız isteme merasimini telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi. Melike Işıklar'ı (32) oğluna isteyen Rüştü Çınkır, "Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım" dedi.

İngiltere'de saç ekim merkezi işleten Cevahir Çınkır bir süredir birlikte olduğu Melike Işıklar ile evlenmeye karar verdi. Çiftin haber verdiği aileleri de evliliğe ilk adım olan kız isteme töreninin de nisan ayında yapılmasında anlaştı. Cevahir Çınkır, 20 gün önce, saç ekim merkezi işleten kız arkadaşı Melike Işıklar'ın yaşadığı İstanbul'a geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca kendisini karantinaya alan Çınkır, daha sonra Işıklar'ın yanına giderek, kız isteme töreninin nasıl yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çift, koronavirüs nedeniyle ailelerini riske atmamak için kız isteme törenini cep telefonu yardımıyla görüntülü olarak yapmaya karar verdi. Manisa'da yaşayan Mehmet-Esma Işıklar ile Kahramanmaraş'ta yaşayan Rüştü-Medine Çınkır çifti, çocuklarının aldığı bu kararı kabul etti.

YÜZÜKLER DE WHATSAPP ÜZERİNDEN TAKILDI

Ailelerin uzaktan kız istemeyi kabul etmesi üzerine Cevahir Çınkır, kız arkadaşı ile birlikte Manisa'ya gitti. Anne ve babası Rüştü-Medine Çınkır'ı cep telefonundan görüntülü arayan damat, telefonu kaynanası ve kayınbabası olan Mehmet-Esma Işıklar'a çevirdi. Rüştü Çınkır, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle hayırlısıyla kızınız Melike'yi oğlumuz Cevahir'e istiyoruz" diyerek Melike'yi istedi. Mehmet- Esma Işıklar da "İki taraf için de hayırlı olsun" diyerek kızınının evliliğine izin verdi. Daha sonra çiftin söz yüzükleri takıldı ve Rüştü-Medine Çınkır, bu anları da cep telefonundan canlı izledi.

RÜŞTÜ ÇINKIR: RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM

Rüştü Çınkır, "Koronavirüs dolayısıyla yüz yüze olamayacağına karar verdik. Çünkü kız istemeye buradan kalabalık bir grup halinde gidecektik. Bunu yapamayınca çocuklarımızın da isteğiyle WhatsApp üzerinden kız istemeyi uygun gördük. Daha önceden alınmış bir karar değil, aniden gerçekleşen bir karardı. Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım" diye konuştu.

'DÜĞÜNÜMÜZÜ KAHRAMANMARAŞ'TA YAPACAĞIZ'

Bugüne kadar hem gelini hem de dünürleriyle daha bir araya gelemediğini de belirten Rüştü Çınkır, "Gelinim ve dünürlerimle daha önce bir araya gelmedik ama çocuklarımızın birbirleriyle görüşmüşlüğü, tanışmışlığı vardı. Hem tanışıp hem de kız isteyecektik ama koronavirüs nedeniyle gerçekleştiremedik. Koronavirüs salgını biterse düğünümüzü 7 veya 8'inci ayda Kahramanmaraş'ta yapacağız" dedi.

MEDİNE ÇINKIR: DÜNYADA TEKİZ HERHALDE

Anne Medine Çınkır ise gelinini fotoğraflar üzerinden sevdiğini belirterek, "Biz Melike'yi Nisan ayında isteyecektik ama korona yüzünden gidemedik. Biz de kızımızı internetten, WhatsApp üzerinden istedik. Böyle bir şey hiç aklımıza gelmezdi. Dünyada tekiz herhalde" dedi.

CEVAHİR ÇINKIR: ONLARI TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN BÖYLE BİR ÇÖZÜM ÜRETTİK

Cevahir Çınkır ise çok mutlu olduğunu söyledi. Şartlar gereği WhatsApp üzerinden kız istendiğini belirten Çınkır, şunları söyledi:

"Kız arkadaşımın ailesinin yaşadığı Manisa'ya gitmemiz gerekiyordu. Hem koronavirüs hem de annemin kronik rahatsızlığından dolayı onları ve çevremizdeki insanları tehlikeye atmadan nasıl bu işi yapabiliriz diye bir çözüm yolu aradık. Böyle bir çözüm yolu ürettik. Görüntülü sohbet başlattık ve babam Kahramanmaraş'tan kızı istedi onlar da sağ olsunlar kırmadılar verdiler. Kendi aramızda yüzüğümüzü taktık."

MELİKE IŞIKLAR: KENDİMİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK DAHA ÖNEMLİYDİ

Melike Işıklar da koronavirüs nedeniyle evliliğin ilk adımı olan kız istemeyi telefon üzerinden canlı bağlantıyla yapmalarının en sağlıklı seçenek olmasından dolayı bu yola başvurduklarını ifade ederek, "Bütün korunma şartlarını yerine getirip kendi aracımızla Manisa'ya gittik. Ailelerimizin de rızasıyla telefonda canlı görüntüyle istemeyi gerçekleştirdik, daha sonra da kendi aramızda yüzük taktık. Gönül böyle olmasını istemezdi ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak daha önemliydi bizim için. O yüzden bu şekilde yaptık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

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Drift partisine polis baskını

*- Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis operasyon yaptı.

Gece yarası saat 24.00'de polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde trafiğe kapalı olan anayolda meydana geldi. Cep telefonlarındaki haberleşme ugyulamaları üzerinden örgütlenen 51 kişi, parti yapmak üzere saat 22.00 sıralarında trafiğe kapalı caddede buluştu. Otomobilleriyle gelen gençler, trafiğe kapalı yolda drift gösterisi yaptı. Daha sonra yolun ortasında otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, son ses müzik açarak dansöz oynattı. Alkol alan grup, doğumgünü pastası kesti.

Bu sırada devriye gezen İL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede sözkonusu bölgeyi kuşatan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş edilerek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında sosyal mesafeyi koruyarak 2'şer metre aralıklarla dizildi, kimlik kontrolünden geçirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Grubun yol üzerinde, aralıklı haldePolisin uyarılarıCaddedeki polis araçları ve drift yapan araçlarKontrol için bekleyen gençlerden görüntüDetay

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: ANTALYA,

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Emekli maaşını kampanyaya bağışladı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Bünyamin Aygün (66), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, emekli maaşının tamamı olan 1650 lirayı bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' adıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek sürüyor. Akıncılar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan, Bağ-Kur emeklisi, 4 çocuk babası Bünyamin Aygün, kampanyaya destek olmak için emekli maaşını bağışlama kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaşın üzerinde olduğu için dışarı çıkamayan Aygün, Vefa Destek Grubu'nu aradı. Aygün'ün evine gelen ekipler, 1650 lira olan bağışı teslim aldı. Ekipler, desteği için Aygün'e teşekkür etti.

'BUGÜN YARDIMLAŞMA ZAMANI'

Koronavirüsle mücadelede kurallara elinden geldiği kadar uyduğunu söyleyen Bünyamin Aygün, "Bu zorlu süreçte devletimize destek olmak istedim. Karınca kararınca ben de 1 aylık maaşımla Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu kampanyaya katılmış oluyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah en kısa zamanda da bu belayı başımızdan alsın. Herkes evde kalmalı. Biz bize yeteriz Türkiye. Bu kampanyaya herkesin katılması gerekir. İhtiyacının fazlasını vermesi lazım. Bugün yardımlaşma zamanıdır. Türkiye'yi beraberce kalkındırmanın çabasında olmamız lazım. Ayrımcılık bize zarar verir. Biz ne zaman bütün olursak o zaman sırtımız yere gelmez" dedi.

Görüntü Dökümü: -Aygün'ün evinden görüntüler-Eve gelen Vefa ekibine emekli maaşını teslim etmesi-Konuşmaları-DetaylarHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/AKINCILAR(Sivas),

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Emekli maaşını bağışladı

Burdur'da emeki bir vatandaş, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık emekli maaşını bağışladı.

Burdur'da Bağkur emeklisi Sezai Özyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık emekli maaşını bağışladığını belirtti. Özyurt, "Son yüzyılın ibretlik hastalığı koronavirüsle mücadele için tüm dünya ülkeleri seferberlik ilan etti. Bu durumda her türlü siyasi saplantı içinden çıkıp, siyaset üstü bakma durumu hasıl olmuştur. Herkes maddi manevi ben ne yapabilirim şuuruyla hareket etmeli, karınca kararınca elimizi taşın altına koyma günü olduğu anlayışı ile elimizden geleni yapmalıyız. Ben bu milletin bir ferdi olarak bir aylık emekli maaşımı devletime ihtiyaç sahibi vatandaşlarıma harcanması için severek bağışlıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Sezai özyurt ile röp

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, -

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Uzaktan eğitim, 'Hacivat-Karagöz' ile renklenecek

MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Bölümü tarafından, çocukların evdeki eğitimlerini daha etkin biçimde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sosyal medya ortamında oluşturulan, 'Okul Evimde' portalının, Hacivat-Karagöz oyunları ile renklendirileceği bildirildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğinde hazırlanan Hacivat-Karagöz gölge oyunlarının çekimleri, Datça'nın Kazım Yılmaz İlkokulu tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Okul Evimde projesi kapsamında hazırlanan, 'Hacivat-Karagöz' oyunu ile çocuklara uzaktan eğitimin önemi, temizlik ve sosyal mesafenin neden gerekli olduğuna ilişkin bilgiler anlatılacak.HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENECEKLERDatça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlusu, edebiyat öğretmeni Didem Göksal proje hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine girildiğini hatırlatan Göksal, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu aşamada, 'Çocuklarımız için ne yapabiliriz?' düşüncesiyle, 'Okul Evimde' adlı bir portal açmıştık. Bu portalda, çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebilmeleri için bazı etkinliklerin yanı sıra çeşitli oyunlara yer vermiştik. Bu projeye, Hacivat-Karagöz gölge oyunumuzu da eklemek istedik. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner bu konuda bize katkı sağladı. Daha önce de Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklarımıza trafik eğitimi konusunda bilgiler veren Çetiner, bu kez çocuklarımıza uzaktan eğitimin önemini, Hacivat ve Karagöz'ün ağzından anlatacak" dedi.İKİ PERDELİK OYUN HAZIRLANDIDatça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu, 'Okul Evimde' projesine gönülden destek olduklarını söyledi. Çetiner, "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve 'Okul Evimde' projesinin çocuklarımıza tanıtımının Hacivat-Karagöz'ün daha faydalı olacağı düşüncesinden hareketle iki perdelik bir oyun hazırladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmış olduğumuz çalışma ile çocuklarımıza, tatilde değil uzaktan eğitimde olduklarını Hacivat ve Karagöz'ün ağzından anlatmak istedik. Bunun yanı sıra el yıkama ve kitap okumanın önemi, sosyal mesafenin neden gerekli olduğu gibi bilgileri, Hacivat-Karagöz oyunu ile anlatıyoruz. Datça'da daha önce de farklı okullarda trafik eğitimi ve genel güvenlik bilgileri konusunda çocuklara Hacivat-Karagöz oyunu eğitimler vermiştik. Bu projenin de çocuklarımız için yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.TÜM ÖĞRENCİLERİN BEĞENİSİNE SUNULANACAKDatça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İngilizce öğretmeni Halil İbrahim Gül ise tüm öğrenci ve velilere evde kalmaları uyarısında bulunurken, onlar için evlerinde eğlenceli vakitler geçirecekleri çeşitli oyunlar hazırladıklarını söyledi. Gül, "Hacivat ile Karagöz bizim mizah kahramanlarımızdır. Birçok şeyi onlarla öğrendik, onlarla güldük, neşe bulduk. Bu nedenle Datça'da geçen yıl Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklarımıza trafik eğitimi vermiştik. Bu eğitimler büyük beğeni gördü. Çocuklarımız, trafik kurallara riayet eder hale geldiler. Hatta ebeveynlerini bile bu konuda uyardıklarını biliyoruz. Hacivat-Karagöz oyunu ile bu kez de çocuklarımıza uzaktan eğitimin önemini anlatmak istedik. Bu zorlu süreçte öğrencilerimizi ve velilerimizi mutlu ederek güldürürken, farklı sosyal mesajları vermek istedik. Bu çalışmanın başarılı olacağına inanıyoruz. Hacivat- Karagöz oyununun uzaktan eğitime destek sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmayı, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'deki öğrenci ve velilerimizin beğenisine sunacağız. Umarım ülkemiz için faydalı olur" dedi.OKUL EVİMDEMuğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20 Mart Cuma günü hizmete açılan, 'Okul Evimde' portalında, sayılara ulaşma, dikkat geliştirme, dünyanın yapısı ve labirent gibi bilim-teknoloji, mühendislik ve matematik konulu basit etkinliklerin yanı sıra; dans eden üzümler, dökülmeyen su ve dev sabun köpükleri gibi oyunlara yer veriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Datça'da çekimleri yapılan 'Hacivat Karagöz' oyunundan görüntüler..-Polis memuru Salih Erdem Çetiner, 'Hacivat-Karagöz' oyununu seslendirken..-Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge sorumlusu edebiyat öğretmeni Didem Göksal ile röp.-Polis memuru Salih Erdem Çetiner ile röp.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge görevlisi İngilizce öğretmeni Halil İbrahim Gül ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Kaynak: DHA