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Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu

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Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu Haber Videosunu İzle
Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu
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Meksika'nın Monterrey kentinde Gamavisión muhabiri Alma de la Rosa Flores ile kameraman Cristo Morales, canlı yayın sırasında kontrolden çıkan bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. O anlar yayına saniye saniye yansıdı.

  • Meksika'nın Monterrey kentinde Gamavisión ekibi canlı yayın sırasında kontrolden çıkan bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
  • Muhabir Alma de la Rosa Flores ve kameraman Cristo Morales toprak kaymasını görüntülerken kamyonet gazetecilere çarptı ve canlı yayın kesildi.
  • İki gazeteci hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikeleri bulunmuyor, kameraman Cristo Morales'in bacağında olası kırık var.

Meksika'nın Monterrey kentinde haber takibi yapan Gamavisión ekibi, canlı yayın sırasında kontrolden çıkan kamyonetin hedefi oldu. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasını görüntüleyen muhabir Alma de la Rosa Flores ve kameraman Cristo Morales, savrulan aracın çarpmasıyla yaralandı. Dehşet anları canlı yayın kameralarına yansıdı. N+

TOPRAK KAYMASINI GÖRÜNTÜLÜYORLARDI

Olay, Monterrey'deki Morones Prieto Caddesi'nde meydana geldi. Gamavisión ekibi, şiddetli yağışların ardından yolda oluşan toprak kayması ve ulaşımda yaşanan aksaklıklarla ilgili canlı yayın yapıyordu.

Muhabir Alma de la Rosa Flores, yol üzerindeki durumu anlatırken bir anda kontrolden çıkan kamyonet gazetecilerin bulunduğu bölgeye doğru savruldu. Araç, Flores ve kameraman Cristo Morales'e çarptı. El Financiero

YAYIN BİR ANDA KESİLDİ

Çarpmanın etkisiyle canlı yayın kesilirken stüdyodaki sunucu yaşananları fark ederek ekibin yardımına ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Olayın tamamı canlı yayın sırasında gerçekleştiği için kamyonetin gazetecilere çarpma anı da görüntülere yansıdı.

İKİ GAZETECİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Alma de la Rosa Flores ve Cristo Morales, daha sonra hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre iki gazetecinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Kameraman Morales'in daha ağır yaralandığı ve bacağında olası kırık bulunduğu yönünde de haberler yayımlandı. digitalmex.mx

Kamyonetin sürücüsünün ise olayın ardından gözaltına alınarak işlemler için yetkililere teslim edildiği aktarıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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