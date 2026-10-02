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Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

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Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
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Mardin'de tefeci olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılıp darbedilen müteahhit Ahmet Acay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesinde tefeci tarafından alacak-verecek meselesi yüzünden kaçırılarak darbedilen müteahhit Ahmet Acay'dan acı haber geldi.

YAKINLARI TARAFINDAN AĞIR YARALI BULUNDU

Olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, borç anlaşmazlığı nedeniyle şüpheliler tarafından kaçırılan müteahhit Ahmet Acay, ağır şekilde darbedildikten sonra mahalleye yakın bir noktaya terk edildi. Durumu fark eden yakınları tarafından bulunan ve nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Acay, hızla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Hastanede tedavi altına alınan Acay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden müteahhidin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayın faili olan ve tefeci oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Allah rahmet eylesin parasızlık zor iş

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Haber YorumlarıDi:

Artık yeter yönetenler milleti koruyan yasalar çıkarın

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