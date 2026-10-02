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Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti

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Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Hakemler dosyası" kapsamında gözaltına alınmasının ardından yeni başkan için harekete geçen TFF'nin teklif götürdüğü isimlerden biri Bünyamin Gezer oldu. Eski hakem Gezer'in MHK başkanlığı teklifini kabul etmediği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Hakemler dosyası" kapsamında gözaltına alınmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için arayışlara başladı.

TFF'DEN BÜNYAMİN GEZER'E TEKLİF

TFF'nin MHK Başkanlığı için teklif götürdüğü isimlerden biri eski hakem Bünyamin Gezer oldu. Gezer'in kendisine iletilen MHK Başkanlığı teklifini kabul etmediği belirtildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Böylece TFF'nin Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından MHK Başkanlığı için görüştüğü Bünyamin Gezer'den olumsuz yanıt geldi.

BÜNYAMİN GEZER KİMDİR?

9 Aralık 1972'de Amasya'da dünyaya gelen Bünyamin Gezer, eski hakem ve polis memurudur. Bir dönem amatör kümede kalecilik yapan Gezer, daha sonra hakemliğe yöneldi.

2011 yılında hakemlik kariyerini noktalayan Gezer, daha sonra Merkez Hakem Kurulunda görev yaptı. Gezer, köşe yazarlığı ve futbol yorumculuğu yapıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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