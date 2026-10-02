TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Önünde durup ellerini açtı, ağzından bu sözler döküldü

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Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ilginç anlar yaşandı. Festival alanını gezen bir vatandaş, ASELSAN standında sergilenen yerli hava savunma sistemi GÜRZ'ün önünde durarak dua etti.

ELLERİNİ AÇTI DUA ETTİ: ALLAH SİZE KUVVET VERSİN

Ellerini açarak dua eden vatandaş, "Allah size kuvvet versin. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" ifadelerini kullandı.

GÜRZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ, yakın menzildeki hava tehditlerine karşı kullanılan yerli bir hava savunma sistemi. Radar, elektro-optik sistemler ve farklı silah seçeneklerini tek bir araç üzerinde birleştiren sistem, hem top hem de füze ile hedefe müdahale edebiliyor. Dört yüzlü AESA radarıyla tespit ve takip yapabilen GÜRZ, 5 Eylül 2026'da GÖKSUR füzesiyle gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla tamamlamıştı.

TEKNOFEST 30 EYLÜL'DE BAŞLADI

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Şanlıurfa, 30 Eylül'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açtı. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenen festival 4 Ekim'de sona erecek. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Ziyaretçiler festival alanına her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz giriş yapabiliyor. Girişler için ön kayıt yaptırmak gerekiyor, 7 yaş altındaki çocuklar ise kayıt gerektirmiyor. Hafta sonuna denk gelen 3-4 Ekim'de yoğun ziyaretçi bekleniyor.

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİLER

Festivalde teknoloji yarışmalarının finalleri, bilim atölyeleri, simülasyon alanları, sergiler, konserler ve sahne programları yer alıyor. Ziyaretçiler, Bayraktar AKINCI, TB3, TB2, HÜRJET, KAAN ve ATAK gibi yerli hava araçlarını yakından görme fırsatı buluyor. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de gösteri uçuşlarıyla izleyicilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

99 ÜLKEDEN 1,6 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Bu yılki teknoloji yarışmalarına 99 ülkeden 1,6 milyonu aşkın başvuru yapıldı. 61 ana ve 143 alt kategoride düzenlenen yarışmalarda yaklaşık 2 bin takım finale kaldı. Bu yıl 5G, yapay zeka destekli akıllı yol güvenliği ve elektronik harp gibi 11 yeni yarışma kategorisi eklendi. Yarışmalarda toplam 175 milyon liranın üzerinde destek ve ödül veriliyor.

Kaynak: Haberler.com