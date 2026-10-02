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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, yetkililer tarafından patlayıcıyla kapatılıp mühürlendiği belirtilen ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 51 yaşındaki işçi Muhammet Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ocağın farklı bir noktadan yeniden faaliyete geçirildiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki Muhammet Çelik hayatını kaybetti.
  • Yaklaşık 15 gün önce patlayıcıyla imha edilerek mühürlenen maden ocağının farklı bir noktadan yeniden faaliyete geçirildiği belirlendi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Olay, öğle saatlerinde Gelik beldesi Esen Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, madende çalışan 51 yaşındaki Muhammet Çelik, göçük altında kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çelik, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'i ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madencinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

15 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Ruhsatsız olduğu belirlenen madenin, yaklaşık 15 gün önce yetkililer tarafından patlayıcıyla imha edilerek mühürlendiği öğrenildi. Ancak ocağın daha sonra farklı bir noktadan yeniden faaliyete geçirildiği belirlendi.

OCAĞIN DEVREDİLDİĞİ İDDİASI

Ocağın E.Ç. isimli kişiye ait olduğu belirtildi. Kapatılan ocağın, E.Ç. tarafından M.Ç.'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mühürlenen ocakta nasıl çalışma yapıldığının araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSFs Karaca:

hükümetimiz çok iyi denetleme işini liyakatli insanlara yaptırıyor gibi spk ve fon baskınında diğer maden olaylarınla filan fena başarı yüzdesi %30 filan herhalde denetlemeyi bari adam akıllı yapın ölen öldüğü ile yada parayı kaptıran kaptırdığı ile kalıyor biraz

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