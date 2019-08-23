DHA YURT BÜLTENİ-23

23.08.2019 00:02

Ağaran Şelalesi taştı



Rize'nin Çayeli ilçesinde yer alan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili yağışın ardından taştı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Ağaran Şelalesi, ilçede akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından taştı. Bölgede işletmesi bulunan Metin Saklı, yüksek kesimlerde yağan yağmurdan dolayı şellenin suyunun artığını belirterek, "Her hangi bir olumsuzluk yok. Gelen turistler eğlencelerini bozmadan şelaleyi seyretti. Daha öncelerdeki gibi fazla bir taşma yok. Zaten bu görüntülere artık alıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şelalale görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize),

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Elazığ'da kürekli kavga: 1 yaralı

Elazığ'da inşaat işçileri ile üniversite öğrencileri arasında çıkan tartışmada bir kişi kafasına aldığı kürek darbesiyle yaralandı.

Sabah saatlerinde Yahya Kemal Caddesi üzerinde öğrenciler ile inşaat işçileri arasında nedeni henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kürekli kavgaya dönüştü. Kavga da bir üniversite öğrencisi kafasına vurulan kürekle yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken durumun iyi olduğu bildirildi.

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

Görüntü Dökümü

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Kavgadan görüntü

Kişinin kafasına kürekle vurulmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

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Ünlü tenor Mario Frangoulis Çeşme'de müzik şöleni yaşattı



İzmir'de bu sene 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis konseri ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Konsere katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bütün yaz özellikle tarihi alanlarda kültürel miras alanlarıyla sanatı buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın kaç yerinde bir amfi tiyatroda ya da tarihi bir kalede konser dinleyebilirsiniz ki? Dikkat çekici işler yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki nitelikli turisti de kıyı destinasyonlarımıza çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünyanın her coğrafyasında çok sevilen müzikaller ve şarkılardan oluşan programı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü Yunanlı tenor Mario Frangoulis'in konseri ile bu akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda başladı. Festivalin ilk gününde, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aytül Büyüksaraç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve ünlü şarkıcı Pınar Aylin de izleyiciler arasındaydı. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle başlayan konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik ettiği Frangoulis, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Şef Lukas Karytinos'un yönetimindeki orkestra izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. İzmirlilerle buluşan Frangoulis'e soprano Aliki Chrysochou da eşlik ederek, izleyicilere müzik şöleni sundu. Sahnede izleyicilere seslenen Frangoulis, "İzmir'de böyle bir festivalde olduğum için çok mutluyum. Bu muhteşem atmosferde, Çeşme'de sizinle buluşmak harika bir duygu. Size elimizden gelenin en iyisini sunacağız. İki yakanın kardeş insanları için sahnede olmak beni heyecanlandırıyorö dedi.

'KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI İLE SANATI BULUŞTURUYORUZ'

DHA'ya açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin çok genç ve çok yeni bir festival olduğunu kaydetti. Festivalin ortaya çıkışı ile ilgili bilgi veren Yavuz, şunları söyledi:

"2017'de Opera ve Bale Günleri olarak başlamıştık. Geçen yıl ilk defa festival formatında gerçekleştirmiştik. Festivalin ana orkestrası İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, fakat bize Antalya Devlet Opera ve Bale Orkestramız da katılacak. Keyifli bir festival olduğunu düşünüyorum. Biz yaz aylarını özellikle uluslararası festivallerle hem yerli izleyicilerimiz, hem de yabancı ziyaretçiler için renklendirmeye çalışıyoruz. Bu sene Temmuz ayında İstanbul Opera Festivali'miz ile başladık. Arkasından 17'inci Bodrum Bale Festivalimiz dün akşam muhteşem bir konserle sona erdi. 1 Eylül'de de Aspendos festivalimiz başlıyor. Bütün yaz özellikle tarihi alanlarda kültürel miras alanlarıyla sanatı buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın kaç yerinde bir amfitiyatroda yada tarihi bir kalede konser dinleyebilirsiniz ki? Dikkat çekici işler yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki nitelikli turisti de kıyı destinasyonlarımıza çekmeye çalışıyoruz. Festivale dikkat çekici ve keyifli bir konserle başladık, orkestramız da çok başarılı. Biz aslında bu festivali Efes Antik Tiyatro'da yapmak üzere tasarlamıştık ve orada başlatmayı düşünüyorduk. Fakat bu sene antik tiyatromuzda önemli bir restorasyon çalışması yapılıyor. Önümüzdeki yıl çalışma sona ererse antik tiyatroya döneceğiz. Programın ilerleyen zamanlarında Efes Celsus Kütüphanesi'nin önünde bir konserimiz olacak. Toplam 5 etkinlikle daha 2 yaşında olan bir festival için başarılı bir program geçireceğimize inanıyorum."

SANAT DOLU PROGRAM

Festival programı kapsamında; 24 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesi, Şehrazat balesini Şef Hakan Kalkan yönetiminde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileyecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi İspanyol Renkleri adlı gösterisini 28 Ağustos'ta Antik Efes Ticaret Agorası'nda Şef Tuglio Gagliardo yönetiminde sunacak. 31 Ağustos'ta ise, ülkenin genç opera sanatçılarının konuk olacağı Genç Opera Yıldızları Konseri İZDOB Orkestrası eşliğinde Efes Antik Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Festival, Rus operasının üç önemli solisti olan Oxana Shilova, Suren Maksutov ve Pavel Yankovsky'i konuk edecek La Traviata operası temsilinin prömiyeri ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde son bulacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden genel ve detay görüntüler

-Frangoulis'ten genel ve detay görüntüler

-Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Bursa Valiliği karşısında unutulan valiz ve çantalar endişe yarattı



Bursa'da, Valilik binasının karşısına bulunan bir banka şubesinin önünde bırakılan 3 çanta, endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha ekibinin çantalara müdahale edeceği sırada sahibinin olay yerine gelmesiyle alınan önlemler kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Heykel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Heykel Valilik binası karşısında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir banka şubesinin önünde sahipsiz valiz ve çantaları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı. Bomba imha polisinin müdahale edeceği sırada, valiz ve çantaların sahibi Pınar Necip (49) olay yerine geldi. Necip'in çantaları teslim almasıyla birlikte kısa alınan önlemler sonlandırıldı.

Pınar Necip'in Bursa Otobüs Terminali'nden Eskişehir'e gitmek için evden çıktığı sırada kimliğini kaybettiği, kayıp beyanında bulunmak için çantaları cadde üzerinde bırakıp Çarşı Polis Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Şüpheli çantalardan detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Dosya adı: 2208supheli_paket

-Süre: Boyut:

-Haber: Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN -Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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İzmit'te çökme tehlikesi bulunan 2 bina tahliye edildi



İzmit'te etkili olan yoğun yağışlar sonrasında toprak kaymasının yaşandığı 2 bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Binalarda oturanlar değerli eşyaları alarak evlerini tahliye etti.

İzmit'te son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle akşam saatlerinde Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı 16 daireli Karadenizliler Apartmanı ile Maslak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı 8 daireli apartmanın zemininde toprak kaymasını yaşandığını fark edildi. Apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olası bir yıkılma tehlikesine karşı iki binada oturanların tahliye edilmesi kararı verildi. Bunun üzerine 24 dairede oturan vatandaşlar değerli eşyalarını alarak binaları tahliye etti. Vatandaşlar akraba ve yakınlarının evlerine gitti. Yapılan tahliye işleminin ardından iki bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Toprak kaymasının yaşandığı Karadenizliler Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Baştürk akşam saatlerinde binanın arkasında bir toprak kayması yaşandığını belirterek, "Son günlerde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı arka bahçede toprak kayması yaşandı. Çok fazla yağmur yağdı, zaten bu binalar hasarlı binalardı, yan bina yapılırken de kepçe darbeleri binayı yerinden oynattı. Kuvvetli yağmurlarla da toprak yerinden oynayınca toprak yavaş yavaş kaydı. Belediye ekipleri anons yaparak evi olmayanları misafirhanede ağırlayabileceklerini söyledi. Bizler de başımızın çaresine bakacağız bu akşam çocuğumun evinde kalacağım. Binalarda oturanlar yakınlarının evlerine geçtiler." dedi.

Görüntü Dökümü

-Çökme tehlikesi bulunan binadan görüntüler

-Bina sakinlerinin apartmanı boşaltması

-Sokak üzerinde bulunan kalabalık

-Mahalle sakinleriyle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Soyer: 500 değil 5 bin hektar yandı



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım ve Toplu Taşıma konulu toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'da ormanlık alanlardaki yangını sonrası hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, "Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor" dedi. Soyer ayrıca ormanların yandığı bölgede meclis toplantısı yapacaklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İzmir Buluşmaları' adı altında 'Ulaşım ve Toplu Taşıma' temasıyla üçüncüsü düzenlenen toplantı, Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün çok heyecan verici bir gün olduğunu, İzmir Buluşmaları adıyla yapmaya başladıkları toplantıların aslında Türkiye'ye ilham vermesi, örnek olması gerektiğini söyledi. Soyer, "Bir kentin ortak akılla yönetilmesinin, kentle ilgili kararların birlikte alınmasının çok büyük önemi var. Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmek demek değildir. Kentlilik bilincinin, kentle ilgili kafa yormanın, fikir üretmenin çok büyük önemi var. Bu toplantılar bunun kanallarını açmaya yarıyor. Tarımla ilgili iki kez yaptık, her seferinde çok iyi niyetli değerlendirmeler edindik. Çok verimli toplantılar oldu" dedi.

'30 AĞUSTOS'TA YANAN ORMANLIK ALANDA OLACAĞIZ'

İzmir Karabağlar'daki orman yangınlarına dair de açıklama yapan Tunç Soyer, şunları söyledi: "Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarındandı. Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil."

İzmir'in ciğerlerini kaybettiğini ifade eden Soyer, Ege Orman Vakfı'nın bir bağış kampanyası başlattığını hatırlatarak, "Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesele dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine, birçok alanda adım atılmasını gerektiren hikayedir. Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın demiştik. Çok önemli tavsiyeler geldi. Biz de bunun üzerine 30 Ağustos Günü yanan alanda bir yangın buluşması yapma kararı aldık. İstiyoruz ki orada bize yazılı gelen mesajlar dışında sözlü olarak düşüncesini ifade etmek isteyen vatandaşlarımız kendilerini ifade etsinler" diye konuştu.

'MECLİS TOPLANTISI DA YAPACAĞIZ'

Daha sonra yangınların olduğu bölgede İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü gündemle toplayacaklarını da açıklayan Soyer, "Oradan gelen önerileri ve bizim olgunlaştırdığımız düşünceleri karar haline getireceğiz ve Valiliğe götüreceğiz. Biz tüm İzmirlilerin düşüncelerini en büyük karar alma organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendireceğiz. İzmir'in geleceğiyle ilgili kararlar alacağız. 30 Ağustos'u iple çekiyoruz. O meydanda İzmir'in geleceğini etkileyecek kararları almak istiyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER PANKART AÇTI

Toplantıda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri üzerinde, "Biz çok yol problemi çözdük, sıra başkanda. İzmir-İYTE= 2 saat" yazılı pankart açtı. Söz alan öğrencilerden biri, "İzmir merkezine en uzak okuluz. Var olan ESHOT aracı mesafeyi uzatıyor. Her gün gidip gelmeyle 3 buçuk 4 saati yolda geçiriyoruz. Bizim okulumuza gelen kolay yol varken niye yol bu kadar uzatılıyor? Bizim bu sorunumuzu çözmenizi rica ediyoruz. Son araç 23.00'te. Böyle olursa hiçbir öğrenci sosyal etkinliğe gelemiyor" dedi.

Başkan Soyer, öğrencilerin talebi ile ilgili bu eğitim sezonunda ulaşım sorununun çözüleceği sözünü vererek, "Sizin için hazırladığımız bazı sürprizler var. Aklınıza gelmeyecek güzel çözümler var. İlerleyen günlerde açıklayacağız. Önümüzdeki sezon ulaşım probleminiz olmayacak." dedi.

'TRAFİĞİ YER ALTINA ALACAĞIZ'

Katılımcıların önerilerini ve taleplerini dinleyen Tunç Soyer, ulaşım ile ilgili hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında şunları söyledi:

"Alsancak Gar ve Basmane Meydanı ile ilgili trafiği yer altına alma çalışmasını başlattık. Hocazade Camii'nden başlayan ve Alsancak Garı'nın olduğu bölümü Tarihi Havagazına kadar yer altına alacağız. Orada yeşil alan ve meydan kazanmış olacağız. Hem trafik sıkışıklığını aşmış olacağız hem de yayalaşmış bir meydan kazanmış olacağız. Aynı şekilde Basmane Dokuz Eylül Meydanı'nda da yapacağız."

Soyer ayrıca kadın yolcuların akşam saat 22.00'den sonra hangi hat ve güzergah olursa olsun istedikleri yerde inebileceklerini belirterek, "Kadın yolcular yalnızca şoför arkadaşımızdan ricada bulunacaklar. Bu kadar. 'Ben burada inmek istiyorum' diyecekler. Bunu neden yapıyoruz? Kadınlarımızın daha huzurlu, güvenli olmasını istiyoruz. Ayrıca duraklara da 'sigara içilmez' amblemi koyacağız. Aktarma merkezlerinin hepsine de tuvalet koyacağız." dedi. Toplantı, taleplerin alınmasının ardından son buldu.



Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı (2)



OĞLUNU GERİ İSTEYEN ANNE HDP İL BİNASININ CAMINI KIRDI

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın HDP il binasına gelerek yanında getirdiği çekiçle kapı camını kırdığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yakınlarıyla HDP il binası önüne gelen Hacire Akar, yanında getirdiği çekiçle kapının camını kırarak tepkisini gösterdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Hacire Akar ve yakınlarının il binasına gelişi

Elindeki çekici çıkarıp camı kırmaya başlaması

Partililerce Hacire Akar'ın engellenmesi

Kalabalığın toplanması

Hacire Akar'ın kapı önünde oturuşu

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kolunu makineye kaptıran genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Ağaç işleri sanayinde faaliyet gösteren mobilya firmasında kolunu makineye kaptıran Erol Karaş(28) yaralandı. Makineden kurtarılan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl'ün Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makinede çalışan işçi Erol Karaş(28), mobilya kesimi yaptığı sırada sol kolunu makinenin bandına kaptırdı. Acılar içinde bağıran gencin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarılan genç olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Fabrikadan detya

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



Kaynak: DHA