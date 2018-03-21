Dha Yurt Bülteni-12

'Kuzenler cinayeti'nde Adli Tıp raporuna tepki

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, Adli Tıp Kurumu'nun raporlarını eleştirdi. Erenci, kuzenlerin tırnakları arasında bulunan şüphelilerin DNA örnekleri ile mağdurların örneklerinin ayrıştırılmadığını iddia etti.

Olayla ilgili daha önce de gözaltına alınan Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y.'den alınan örneklerle öldürülen Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi ile karşılatırlaştırılmıştı. Adli Tıp'tan gelen raporda, doku örneklerinin Seyhan Y. ve Ayhan Y.'ye ait olmadığı belirtilmişti. İki şüpheli bu raporun ardından serbest bırakılmıştı.

'DEĞERLENDİRME HATASI'

Balıkesir Adliyesi önünde öldürülen kuzenlerin aileleri ile basın açıklaması yapan avukat İbrahim Erenci, 2 saatte çıkacak olan bir DNA çözümlemesinin 7-8 ay sonra dava dosyasına girdiğini ileri sürdü. Bu durumun sadece 'kuzenler cinayeti' dosyasıyla ilgili bir sorun olmadığını, Türkiye'nin her yerinde aynı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Erenci, "Bu süre içinde şüpheliler, 'benim DNA'm alındı, mutlaka ortaya çıkacaktır' diye düşünüyor. Olayın faili, firari hale geliyor. Bu daha da acı. Adli Tıp'ın 11 yıl önce hazırladığı rapor diyor ki; 'Büşra'nın tırnakları içindeki DNA örneği, falan şahsın YTSR kromozomu ile yani soy ağacını gösteren kromozomu ile uyuşmaktadır. Ama kimliklendirme yapıldığında şahıs o değildir demek isteniyor. Boğuşma esnasında çocukların katledildiği, tecavüze uğradığını düşünüyoruz. Ama cesetlere 44 gün sonra ulaşıldığı için Adli Tıp raporunda tecavüze yer verilmiyor. Tecavüzle öldürme fiiline maruz kalan çocukların birbirlerine sarılıp tutunmaları normal. Dolayısıyla Büşra'nın tırnakları içinde Tuğçe'nin de DNA örneği olması normal. Tuğçe'nin DNA'sı şüphelilerin DNA'sını perdelemiş ve bu değerlendirilirken hataya düşülmüş. Yani halkımızın anlayacağı bir şekilde ifade edeyim; bir avuç pirinç ile bir avuç bulgur birbirine karışmış. Ayrıştırmamışlar. Değerlendirme hatası burada. 11 yıl önce yapılan hatada ısrar etmek Adli Tıp'ı taraf hale getiriyor" diye konuştu.

Erenci, Adli Tıp raporları arasındaki çelişkinin giderilmesini istediklerini, yüksek yargının da bu konuda kararları olduğunu belirtti. Üniversitelerde görevli bilim uzmanlarından rapor tanzim edilmesini talep edeceklerini söyleyen Erenci, 12 yıldır süren davanın artık sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

Basın toplantısına Büşra'nın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak, Tuğçe'nin annesi Ayşe Yıldırım ile akrabaları katıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar köyünde 10 yaşındaki Tuğçe Yıldırım ile Büşra Karabacak, 21 Mart 2006 Salı günü öğle tatilinde geldikleri evlerinden tekrar okula giderken ortadan kayboldu. Karacalar köyü Mustafa Kangal İlköğretim Okulu 4-B sınıfında okuyan, aynı sırada oturan, okula gidiş-dönüşte de birbirlerinden ayrılmayan kuzenler, en son köy ile okulu ayıran Balıkesir-Savaştepe karayolunun 100 metre yakınında görüldü. Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nın raporu üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca Tuğçe ve Büşra'nın fotoğrafları ile kimlik bilgileri, tüm il ve ilçelerdeki jandarma ve emniyet birimlerine iletildi.

Jandarma ekipleri, Balıkesir'e giriş-çıkış yapan yabancı plakalı tüm araçları tek tek incelemeye aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde de kayıp çocuk olayıyla alakalı özel bir ekip oluşturuldu. Kayıp ilanından 44 gün sonra 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, kendi köylerine 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Köyü civarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Balıkesir Adliyesi girişi

Kuzenlerin aileleri adliye önünde beklerken

Aileler ve avukatın adliye önüne gelmesi

Avukatın açıklaması

Toplantıdan genel görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,

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Taksicinin boğazına bıçağı dayayıp, parasını gasp ettiler

İSTANBUL'dan bindikleri taksi ile Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen E.Ş. (18) ile Y.A. (15) şoförün boğazına bıçağı dayayarak bin 200 TL'sini gasp etti. 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Taksim'den taksiye binen 2 kişi Darıca'ya geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde taksiyi durduran 2 kişi, taksi şoförü B.U.'nun (42) boğazına bıçağı dayayıp tehdit ederek bin 200 TL'sini gasp etti. 2 kişi aracın anahtarını da yanlarına alarak kaçtı. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, 2 kişinin eşkallerini belirledi. Polis, E.Ş.'yi İstanbul Bahçelievler'de, Y.A.'yı ise Darıca'daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Taksicinin boğazına bıçağı dayayan E.Ş. ile Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

2 kişinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Türkiye bu yıl 38 milyon turist ağırlayacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl turist sayısında ciddi bir artış yaşanacağını ifade ederek, "Bu sene Almanya'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek ve Türkiye'yi ziyaret edecek. Rusya'dan aldığımız rakamlar da aşağı yukarı 6 milyon. Türkiye bu yıl içinde 38 milyon yabancı turist ağırlayacaktır" dedi.

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, buradaki Kurşunlu Han Otel'inde Türk Dünyası Halk Dansları Topluluklarının temsilcileri ile buluştu.

'HEM ALMAN, HEM RUS PAZARI YENİDEN KAZANILDI'

Burada konuşan Bakan Kurtulmuş, turizm konusunda çeşitli müjdeler vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"2 hafta evvel Rusya'daydım, Moskova Fuarına katıldık. Ondan 1 hafta evvelde Berlin Fuarına katıldık. Almanlarla turizm bakımından dip noktaya gelmiştik. Orada tek tek Alman pazarını yönlendiren şirketlerin CEO'larıyla görüşmeler yaptım. 2018 yılı itibariyle Alman şirketlerinin, yani o pazarı yöneten şirketlerin yöneticileri yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış bekliyorlar. Türkiye gelecek turist sayısında bu sene Almanya'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek ve Türkiye'yi ziyaret edecek. Rusya'dan da aldığımız rakamlar aşağı yukarı 6 milyon. Rusya'dan belki 6 milyondan fazla turist gelecek ve Türkiye'yi ziyaret edecekler. Türkiye bu yıl içinde 38 milyon yabancı turist ağırlayacaktır. Onu görüyoruz. Bizim için çok hızlı bir geri dönüştür. Çok başarılı bir yılı geride bıraktık daha başarılı bir yılı da inşallah bu yıl göreceğiz. ve bu anlamda hem Alman pazarını hem Rus pazarının ciddi bir şekilde yeniden kazanıldığını ifade etmek isterim. Bir takım gerginlikler olduysa da onların sonuçları geride kaldı."

Görüntü Dökümü:

-Numan Kurtulmuş'un açıklaması

-Programdan görüntü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, -

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Vali Karaloğlu Alanya'da

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Alanya ilçesini ziyaret ederek Alanya Kalesi ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilçe protokolü tarafından Alanya Kültür Merkezi (AKM) önünde karşılandı.

Vali Karaloğlu ve Başkan Türel sonra kültür merkezindeki Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Buradaki toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, "Alanya kültürümüz, kimliğimiz için önemli. Alanya Kalesi, bedesteni, mağarasıyla bizim kültürümüz. Tersane bizim coğrafyamızda kurulan ilk tersanelerden biri. Alaaddin Keykubat, Alanya ve Sinop'a tersane yaptırarak iki denizin sultanı aldı. Alanya Kalesi'ne bugüne kadar çok şey yapıldı ama hala temizlik, alt yapı gibi sorunlar var. Alanya Kalesi'ni koruyarak kullanacağız. Alanya Kalesi, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındı. Birkaç kez geçici listeden çıkmak için hazırlanan dosya yetersiz bulundu. Biz burada elbirliğiyle çalışırsak, Alanya Kalesi'ni bu listeye aldırırız. Antalya'dan şu anda geçici 16 liste var. Bunlardan biri de Alanya Kalesi. Biz kriterleri sağlamazsak kimse bizi ana listeye almaz. İnşallah Alanya Kalesi'ni herkesin ziyaret ettiği ayrılırken de herkesin mutlu ayrıldığı bir yere dönüştürebiliriz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "Alanya Kalesi ile ilgili ulaşım konusunu 6 aydır gündeme getirdik. Toplu taşıma ve taksilerin çıkışında bir sorun yok. Kale ülkedeki içinde yaşam olan üç alandan olduğu için insanların ulaşımını engellemek gibi bir amacımız yok. Bunun için alternatif arıyoruz. Büyük servis araçları kaleye kesinlikle çıkmasın. UNESCO'nun her zaman bize gösterdiği mazeretlerden biri ulaşım sorununun çözülmesi. Biz çözüm önerilerini verdik. 10 araçlık depolama bölgelerimizi kurduk" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler teleferiğe binerek Alanya Kalesi'ne çıktı ve buradaki tarihi yerlerde incelemede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görüntü

Vali Karaloğlu konuşması

Kale incelemesinden görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

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Adıyaman'da az katılımlı nevruz kutlaması

ADIYAMAN'da, HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katılım az oldu.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile az sayıda kişi katıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamaya gelenler, üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP'li Yıldırım tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayanlar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla halay çekti. Polisin havadan 'drone' ile de görüntü aldığı kutlamalar, olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Miting alanı

Girişlerde aranması

Halay çekenler

Drone ile güvenlik önlemi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Bingöl Nevruzunda, "Bozkurt işareti" gerginliği

BİNGÖL'de, HDP ve DBP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğinde konuşan HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, "Kürtlerle kavga ederseniz, Ortadoğu'da muaffak olamazsınız" dedi. Kutlamalar sırasında 2 genç kızın, bozkurt işareti yaparak halay çekmesi tepkiye yol açarken, polis 2 kızı alandan uzaklaştırdı.

Saray Mahallesi Sağlık Caddesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekerek, ateş üzerinden atladı. Etkinlikte konuşan HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, çözüm sürecinde insanların korkmadan sokağa çıkma şansını bulduğunu belirterek, "7 Haziran seçimleri öncesinde barış sürecini hatırlıyorsunuz. Bu ülkede insanlar çok kısa bir süre de olsa, 2 yıl için de olsa korkmadan sokağa çıkma şansını elde ettiler. Kimse cenaze saymıyordu. Şimdi Erdoğan, her gün televizyonlara çıkıp günde 3 defa ölü sayıyor. El insaf, insan hayatından bahsediyorsun. Kimin ölü üzerinden siyaset yaptığı, gün gibi ortadadır. 7 Haziran seçimlerinden önce Erdoğan ile Bahçeli, birisi diğerine 'sen zürriyetsizsin' diyordu. Erdoğan Bahçeli'ye diyordu. Bahçeli de Erdoğan'a ağza alınmayacak küfür ve hakaret ediyordu. Ne oldu da birbirinize böyle yapıştınız? Olan şudur; birisinin memlekete başkan olabilmek için yüzde 50 artı 1'e ihtiyacı var, diğerinin de MHP'nin başkanı olmak ve barajı aşmak için yüzde 10'a ihtiyacı var. Ben sosyoloğum, siyaset bilimciyim. Görüyoruz ve uyarıyoruz. Bu siyaseten görevimiz. Siz Kürtlerle kavga ederseniz, Ortadoğu'da muaffak olamazsınız. En fazla, haftada 3 gün Moskova'ya görüşmeye gidersiniz. Halbuki Afrin'de, Hevler'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta oturup Kürtlerle doğru düzgün bir konuşma yapsaydınız, bu barış sürecini nihayete erdirmiş olsaydık, bugün ne ölümler olurdu, ne sizin beka sorununuz olurdu, ne de bu konuşmayı yapmak durumunda kalırdık" diye konuştu.

ÜLKÜCÜ İŞARETİ YAPINCA, ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

Bu arada, partililerin halay çektiği esnada 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 2 kız, bozkurt işareti yaparak halay çektiği görüldü. Alandaki partililerin tepkisi üzerine polis, bozkurt işareti yapan başörtülü 2 kızı, alandan uzaklaştırmak istedi. Polise direnen ve bir süre daha ülkücü işareti yaparak halay çekmeye çalışan kızları polis, alandan uzaklaştırdı.

Konuşmaların ardından alanda Nevruz ateşi yakıldı. Etkinlik, müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

Görüntü Dökümü

Vatandaşların arama noktalarından geçişi,

Etkinliğin yapıldığı alandan detaylar,

Etkinliğe katılanların halay çekmesi,

HDP'li Özsoy'un alana gelmesi ve halay çekmesi

2 genç kızın ülkücü işareti yaparak halay çekmek istemesi

Çevredekilerin genç kızlara tepkisi

Polisin genç kızları alandan uzaklaştırması

HDP'li Hişyar Özsoy'un konuşması

Nevruz ateşinin yakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, -

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