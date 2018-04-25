Dha Yurt Bülteni - 11

Menemen'de olası bir vinç faciası ucuz atlatıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde inşaatta kurulu bulunan kule vinç, ucundaki yük halatının kopması üzerine devrildi. Öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra vincin devrilmesi olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Ancak Oral Görüş'ün yeni aldığı otomobili vincin altında kaldı.

Geçen, 9 Nisan'da, Menemen'in 29 Ekim Mahallesi 7601 Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaat şantiyesindeki, 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, ucundaki yük halatının kopması üzerine devrildi. Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda vinç operatörü Eren Bulut (23) ağır yaralandı. Bir öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilen vinç, park halindeki aracı ise hurdaya çevirdi. Vincin, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilmesi, olası bir faciayı önledi. Olayın mağduru olan Oral Görüş, otomobilini bir ay önce satın aldığını ve iki üç kez binip gezdiğini anlattı. Vincin devrilmesinin ardından görüştüğü şirketin, kendisine otomıbili için ödeme yapmadığını söyleyen Görüş, "Olayda otomobilim hurdaya döndü. İnşaat firması sahipleri bana yardımcı olmayacaklarını söylediler. Sonra suçu operatöre attılar. Ben otomobili 44 bin TL'ye aldım ancak bana 30 bin TL vermek istiyorlar. Paramı vermezlerse üzerine benzin döküp yakarım" dedi.Bu arada vincin devrildiği andan sonra yaşanan panik anları da kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oral Görüş'le röportaj.

Otomobilin görüntüsü.

Olay sonrası görüntüler

Vatandaşların görüntüsü.

Haber-Kamera: İZMİR

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Cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlarından yargılanan apartman görevlisi A.Ö.'nün (44) davasında, 'reddi hakim' talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekildi.

Müzisyenlik yapan F.Y. sık sık seyahat ettiği için, 10 yaşındaki kızına Muratpaşa ilçesinde oturan annesi bakıyordu. Geçen yıl Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, cinsel saldırısına maruz kaldığı tespit edildi. A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin kararına tepki gösteren anne F.Y. ve davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanı davadan çekildiğini açıkladı.

'YENİ BİR MAHKEME BAŞKANI GELECEK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKCA) Başkanı Avukat Buğra Kağan Oğuz, verdikleri mücadeleye rağmen sanığın tutuklanmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Adli tıp raporu, 'Çocuk tecavüze uğramıştır' diyor. Çocuk da 'Bana tecavüz eden kişi bu' diyor. Mahkeme bu ifadeyi dikkate almıyor. Ama çocuk 'Olay şu tarihlerde olmuştu' diyor. Uzman raporunda 'Çocuk yaşadığı olaylar nedeniyle tarihleri karıştırmış olabilir' diyor. Güvenlik kameralarından sanığın o tarihlerde eve girip çıkmadığı saptanıyor. Tahliyenin tek sebebi bu. Bu bir saçmalık. Bu nedenle mahkeme heyetinin olaya tarafsız bakamadığına kanaat getirdik ve reddi hakim talebinde bulunduk. Mahkeme başkanı çok doğru bir karar alarak davadan kendisi çekildi. Bu aşamadan sonra yeni bir mahkeme başkanı gelecek. Cumhuriyet savcısı hakkında da ret talebimiz vardı. Bunu daha önce Cumhuriyet Başsavcılığına iletmiştik. Talebimizi dikkate alan Başsavcılık duruşma öncesinde savcıyı değiştirmiş. İnşallah bundan sonraki süreçte çocuğun beyanına itibar edecek bir başkan gelir de sanık cezasız kalmaz. Ne kamunun ne de anaların vicdanı yaralanmaz."

'ANNE BABALARIN CANI YANMASIN'

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesi F.Y., "Bir sonraki duruşmada sanığın tutuklanarak cezaevine gönderileceğine inanıyorum. Çünkü artık adli tıp raporları ve toplanan delillerin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Artık hiçbir çocuğun böyle istismarlara maruz kalmasını istemiyoruz. Tükendik, bıktık, bittik. Bu kadar anne ve babanın canı yanıyor. Artık yanmasın. Çocuk mahkemelerini kurulması gerekiyor. Bu konuda uzman insanların bir araya gelerek bu süreci ne bize ne de çocuklarımıza yaşatmamaları gerekiyor" diye konuştu.Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan da Antalya'ya gelerek duruşmayı takip etti. Özkan, çocuğun beyanı, adli tıp raporları ve fiili cinsel istismar olmasına rağmen sanığın tutuksuz yargılamasına tepki gösterdi. Tecavüzcünün toplumda özgürce dolaştığını ifade eden Saadet Özkan, şöyle konuştu: "Çocuklarımızı koruyalım. Reddi hakim talebimizin uygun görülmesine sevindik. Çocuğumuzun güvende olmasını istiyoruz. Çocuğun dilinden şunları söylemek istiyorum. 'Lütfen sesimizi duyun, bizi dinleyin. Lütfen bize inanın.' Çünkü çocuklar cinsel istismarla ilgili yalan söyleyemez. Bu süreci anlatamazlar. Çocuklar acı çektikten ve fiili olarak bir durum yaşadıklarında bunu anlatıyorlarsa, bu ülkenin çocuklarına hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Çocuklarla ilgili koruyucu önlemlerin olduğu yasa tasarısı istiyoruz. Çocuklar için ihtisas mahkemeleri istiyoruz. Çocuklar vatandır, vatanımızı hep birlikte sahip çıkalım. Bugün cinsel istismarcılardan hesap sormazsak, bu çocuklar büyüdüklerinde bizden hesap soracaklar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliye önünde toplanan kalabalıktan görüntü

Ellerdeki pankartlardan görüntü

Anne F.Y'nin konuşması

Avukat Buğra Kaan Oğuz'un konuşması

UCİM Başkanı Saadet Özkan'ın konuşması

Slogan atan kadınların görüntüsü

Adliye tabelasından eylemcilere PAN

UCİM Başkanı anne G.Y'ye sarılırken görüntü

651 MB/// 05.49"

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Kız öğrencilerin gösterisinin yarıda kesilmesine büyük tepki

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerin sunduğu gösterinin, kıyafetlerinin uygun bulunmaması iddiasıyla yarıda kesilmesine veliler ve eğitim sendikaları yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Olay, Kazanlı Mahallesi'ndeki Kazanlı İlkokulu'nda yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile diğer ilgililerin izlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında 3'üncü sınıf öğrencileri dans gösterilerini sunmak üzere sahneye çıktı.İddiaya göre çocuklar müzik eşliğinde oynarken, Okul Müdürü Zülfikar Tekin'in sahneye çıkmasının ardından bir anda müzik kesildi. Çocukların kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesildiği iddia edilirken, veliler çocuklarının yaptığı gösterinin yarıda kesilmesine büyük tepki gösterdi.Olayın ardından bugün mahalle meydanında toplanan siyasi parti, sendika, sivil toplum temsilcileri ile veliler duruma tepki gösterdi. Çeşitli dövizlerin taşınarak sloganların atıldığı eylem sırasında konuşan velilerden Burcu Gülseven, yaşananlara tepki göstererek, "Çocuklarımıza gözyaşı döktüren, anne, babaların isyan etmesine neden olan, küçük çocukların danslarında giysilerini müstehcenlikle bulan bu düşüncenin karşısında her zamankinden daha kararlı durmalıyız. Bu meselede kifayet ve müstehcenlik değil zihniyet meselesidir. 8-9 yaşındaki bireyler çocuktur, ana kuzusudur. Cinsiyetçi ayrımcılıkla hiç kimsenin aklına müstehcenlik gelmez. Bu bir zihniyet meselesidir ve dahi karanlık bir zihniyet meselesidir" dedi.Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, gösteri sırasında kıyafetleri uygun bulmadığı iddia edilen Müdür Şimşek'i eleştirerek, "1960-70'lı yıllarda 19 Mayıs kutlamalarında bizim liseli gençlerimizin kıyafetlerine bir bakın, o dönemin görsellerine bir bakın. O dönem de kimse kimseye art niyetle bakmazdı. Bu zihniyet ne yazık ki çocuk istismarını bu boyuta getirmiştir. Ne yazık ki minicik çocuklarımıza bu gözle bakacak bir sapkın zihniyette Milli Eğitim Müdürlüğü yapmaktadır" diye konuştu. Yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Usluoğlu, "Sendika olarak bu zihniyetle mücadelemiz velilerimiz ve öğrencilerimizle, mahalle muhtarlarımızla, bilimsel ve laik eğitimi savunan bütün partiler, sivil toplum örgütleri ile birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplanan kalabalık

-Taşınan dövizler

-Öğrenci velisi Burcu Gülseven konuşurken

-Slogan atılırken

-Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmail usluoğlu konuşurken

-Öğrencilerin engellenen gösterisinin görüntüsü

(BOYUT: 132 MB) (SÜRE: 4,05 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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DİSK Genel Başkanı Beko: OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, "Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. 'Bu seçimleri iptal edin' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız. Ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçe belediyesi ile Genel İş Sendikası ve Tüm Bel Sen arasında anlaşmaya varılan ve 111 işçi ile 160 memuru kapsayan toplu iş sözleşmenin imza töreni bir düğün salonunda gerçekleştirildi.Tatılımcılara kuru fasulye ve pilav ikram edilen imza törenine, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Disk Genel İş sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan ve işçiler katıldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin ülke koşullarına bakıldığında demokratik bir seçim olmayacağını belirterek, "Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. 'Bu seçimleri iptal edin' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız. Ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz. 'Hayır' kampanyasında demiştik ki, mevcut Anayasa'ya asla 'hayır' demeyin. Orada çok tehlikeli bir madde var. Ne var? Diyor ki, 'antidemokratik, yargı, yasama, yürütme Cumhurbaşkanı'na bağlanacak, Cumhurbaşkanı isterse memleketi kanun hükmünde kararnameyle yönetecek' Tam da 2 senedir yönettiği gibi. Peki bu seçimden sonra sabah erken kalktı, ekonomimiz gerçekten çok kötü. 'Emeklilerin maaşını ben kaldırıyorum' dedi. Kaldırabilir. 'Ben pazartesiden sonra istediğim sendikayı kapatırım' dedi. Kapatabilir. 'İstediğim partiyi ben kapatabilirim' dediğinde kapatabilir mi? Kapatabilir. Erken seçimde sandıktan özgürlük, barış, insan hakları kardeşlik ve adalet çıkmasını temenni ediyorum" dedi.

'1 MAYIS'TA YAN YANA, OMUZ OMUZA BİRLİKTE OLACAĞIZ'

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasına bu yılda izin verilmediğini ifade eden Beko, "İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi ile defalarca görüştük. Her zaman, herkese açık olan Taksim, bu yılda maalesef işçilere yine kapalı. Almış olduğumuz bir kararla 'başka İstanbul var' diyerek, Türkiye'nin bütün alanlarında 1 Mayıs birlik, dayanışma, mücadele gününde yan yana, omuz omuza birlikte olacağız. Ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal taleplerimizi oradan haykıracağız. Çocuklarımızla birlikte alanlarımıza çıkarken, diyeceğimiz tek şey, yaşasın birlik, yaşasın dayanışma, yaşasın mücadeledir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kuru fasulye ve pilav dağıtılması

-Salon genel görüntüsü

-Kuru fasulye ve pilav yiyenler

-Kani Beko'nun konuşması

-Çiçek takdimi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Sivas'ta İŞGEM törenle hizmete girdi

Sivas'ta kurulan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Hibe programı kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla, Orta Doğu Kalkınma Ajansı liderliğinde hayata geçirilen İŞGEM için açılış töreni yapıldı. Sivas Valiliği, İl Özel İdare, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen İŞGEM binası için Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen açılışa Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve kurum müdürleri katıldı. Açılış'ta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, sanayide son 30 yılda il olarak gelişim gösterdiklerini belirtti. Daha önce Sivas'a sanayicilerin gelmemesinin tek sebebinin alt yapı eksikliği olduğunu söyleyen Vali Gül, "Şu anda limanlara ulaşım yollarımız çok güzel. Demiryolu ve havayoluyla ulaşım alanlarımız çok güzel. Organize Sanayi Bölgemizin alt yapısı ve şehrimiz yaşanabilir bir şehir oldu. Dolayısıyla her geçen gün Sivas'ın cazibesi artıyor. İŞGEM'de adeta yüzme bilmeyen biri nasıl yüzmeyi öğrenmesi gerekiyorsa burada da yatırımcı yüzmeyi öğrenecek. Yatırım yapmadan önce, yatırıma başlamadan önce burada belirli bir ölçekte bizim teknik desteklerimizle inşallah piyasayı öğrenecek. Daha sonra organize sanayi bölgelerinde kendi işletmelerini kuracak. Bu açıdan İŞGEM'i çok önemsiyoruz" dedi. Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Yeni kurulan iş yerlerinin bir çoğu belirli bir aşamaya gelmeden yok olup gidiyor. Bugün bu İŞGEM'le beraber bu anlamda maliyeti olmayan, yaşayarak bir çok riski almadan tecrübe kazanabileceğimiz, yapmış olduğumuz işi bilerek yapabileceğimiz konusunda bize ciddi bir katkı sunacak bir imkana kavuşuyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek İŞGEM'i gezdi. İŞGEM bünyesinde ilk etapta çeşitli sektörlerde 16 firmanın faaliyete başladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İşgem binasının görüntüleri

-Açılış programı

-Konuşmalar

-Kurdele kesimi ve binanın gezilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,