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Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı

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Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasındaki dev maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devine bu sezon ilk kez bir devreyi önde tamamlayamama deneyimi yaşattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

GALATASARAY'DAN BARCELONA'YA BİR İLK

Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda ilk yarıları önde kapatan Barcelona, Galatasaray deplasmanında bu serisini sürdüremedi. Sarı-kırmızılılar karşısında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle giden İspanyol ekibi, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını galip tamamlayamadı.

RAMS PARK'TA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona ererken, iki takım da ikinci yarıya eşitlikle girdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıeray balkan:

yok artık , bu bir başarı değil ya ! bari bunu başarı olarak lanse etmeyin. utanmasanız , malzemeciyi överek takımı öne çıkaracaksınız.

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Hatice ye değil neticeye bak 5 olmazsa süper olur

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Haber YorumlarıAli Ali:

???????? Barcelona da bu durumdan ne kadar büyük bir utanç duymuştur

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Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Vay be :))))))))))

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Haber YorumlarıMurat Güler:

Adamlar gerçekten çok iyi iyiki maçı İstanbul'da oynadık seyirciyle fazla fark yemedik ya İspanya'da olsaydı maç düşünmek bile istemiyorum sonunu

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