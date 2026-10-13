İzmit'te muşta kullandığı iddia edilen tarafın avukatı muşta kullanmadığını söyledi

İzmit ilçesine bağlı Çubuklu Bala Mahallesi'nde, bahçeye inek girmesi sebebiyle başlayan ve bıçaklı-muştalı kavgaya dönüşen olayla ilgili darbettiği iddia edilen taraftan ve avukatından açıklama geldi. Müvekkilinin saldırının mağduru olduğunu savunan B.K.'nin avukatı, oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Olay geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Çubuklu Bala Mahallesi'nde meydana gelen olayda Temel Kadayıf ve oğlu Bahtiyar Kadayıf evlerinin önünde su saati kutusu montajı yaptığı sırada, komşuları F.K.'ye ait ineklerin bahçeye girmesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki lise öğretmeni B.K.'nin eline taktığı muştayla yaşlı komşusu F.K.'ye defalarca vurarak yaraladığı ileri sürüldü. Çıkan arbedede B.K. bıçakla yaralanırken, anne ve babası darbedildi. Olayın ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan B.K.'nin avukatı "Müvekkilim kesinlikle muşta kullanmamıştır" dedi. Öte yandan, karakolda verdikleri ifadede B.K. ise "Bıçakla üzerime yürüdü, annem siper oldu" dedi.

B.K.'nin avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim kesinlikle muşta kullanmamıştır. Haberin başlığıyla oluşturulan algı gerçeğe aykırıdır. Olayın başlangıcını ve gelişimini gizleyen, saldırının asıl mağdurunu saldırgan gibi gösteren bu yayın anlayışını kabul etmiyoruz. Olay, F.K.'ye ait ineklerin çekilmesi konusunda yapılan uyarının ardından başlamıştır. F.K. müvekkilime bıçakla, N.K. ve A.K. ise odunlarla saldırmıştır. Görüntü kayıtları, müvekkilime bıçak ve sopalarla saldırıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkilim, kendisine yönelen saldırı karşısında kendisini korumuştur."

"Bıçakla üzerime yürüdü, annem siper oldu"

Bıçakla yaralanan lise öğretmeni B.K. ise ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"F.K.'ye hayvanları arazimizden çıkarmasını söyledim. Bunun üzerine bıçak ile üzerime gelerek savurmaya başladı. Annem Ü.K. bıçak bana gelmesin diye önüme siper oldu. F.K. annemi iterek yere düşürdü. Babama da saldırıp yumruk vurdu. Daha sonra bıçağı savurarak önce karnıma, ardından sol koluma ve yüzüme vurdu. A.K. ve N.K. de gelerek yumruk ve sopayla saldırdı. Kendimi savunmak amacıyla F.K.'ye yumruk vurdum. Aracımda bulunan muştayı da kolluğa kendi rızamla teslim ettim. Şahıslardan şikayetçiyim."

"Oğlumu yere yatırıp bıçakladılar"

Baba T.B. ise beyanında şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum hayvanları çıkarmasını söyleyince F.K. bıçak çekerek saldırdı. Eşim araya girmeye çalıştı ancak onu kenara savurup yere düşürdü. Ardından N.K. ve A.K. de geldi. Üçü birlikte oğlumu yere yatırıp darbetmeye başladılar. F.K., oğlumun karın bölgesine, koltuk altına ve koluna bıçak soktu. Komşumuz R. bey gelip kavgayı ayırdı. Arkamı döndüğüm sırada F.K. geri dönüp yüzümün sol tarafına yumruk attı. Bize küfreden ve oğlumu bıçaklayan şahıslardan şikayetçiyim."

"Kalp hastasıyım, beni de yere savurdu"

Anne Ü.K. ise ifadesinde kavgayı ayırmaya çalışırken darbedildiğini belirterek, "Kardeşim olan F.K.'nin ineği bahçemize girdi. Oğlum uyarınca F. bıçak çekerek saldırdı. Araya girmeye çalıştım ancak beni kenara savurup yere düşürdü. Sonra diğer şahıslar da gelerek oğlumu yere yatırıp bıçakladılar. Ben de darbedildiğim için rapor aldım, şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı