Erdoğan, "Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi"

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar"Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi""NATO zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık""İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar çarpık...