Erdoğan, "Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi"
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Erdoğan, "Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi"

Erdoğan, 'Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar"Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi""NATO zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık""İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar çarpık...

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi"

"NATO zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık"

"İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar çarpık olduğunu bir kez daha ilettik"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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