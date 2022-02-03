Citroen Haberleri - Citroen Haber - Haberler

Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? Volvo'nun sahibi kim?

En çok sevilen ve tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan marka olan Volvo hakkında Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? sorularının yanıtı merak ediliyor. Volvo gerek tasarımı gerekse de sağlamlığı ile bilinen bir otomobil markasıdır. Peki, Volvo hangi ülkenin otomobil markasıdır? Volvo nerede üretilmektedir? Volvo kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur? İşte Volvo otomobil markası ile ilgili bilinmeyen tüm detaylar. Peki hangi otomobil markası hangi ülkeye ait?

Citroen - 22.10.2021