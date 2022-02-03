Citroen Haberleri - Citroen Haber - Haberler

Citroen Haberleri
Citroen haber, Citroen son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Citroen'den C5 Aircoss SUV'a özel şubat kampanyasıCitroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için "özel" bir kampanya hayata geçirdi.
Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybettiSon dakika gelişmesine göre Kocaeli'de dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeynep Bozkuş hayatını kaybetti.
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadıKocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralıOtomobiller çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadıKocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralıMaltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı.
Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralıMaltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı Maltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı.
Citroen, geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 5 büyüdüCitroen, 2021'de Türkiye pazarında önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü.
D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştüKOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yüksek hızla viraja girmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü.
Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyorStellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.
Avrupa'da otomobil satışları 2021'de gerilediAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.
Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyorCitroen, yeni yılın ilk ayında hem 2022 hem 2021 model ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi avantajlarına ek olarak seçili modellerde geçerli KOBİ'lere özel kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor.
Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralıYola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı Karaman'da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen olduTürkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
Yeni Citroen C5 Aircross daha iddialı ve prestijli tasarımla geliyorCitroen'in tanıtıldığı ilk günden beri sunduğu konfor özellikleriyle öne çıkan modeli C5 Aircross, yenilenerek daha güçlü ve daha dikkati çekici bir görünümle yollara çıkıyor.
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıKOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Son Dakika | Samsun'da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralıGelen son dakika haberlerine göre Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Son dakika... 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralıSon dakika habere göre 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Citroen'den yeni yıl kampanyasıCitroen, otomobilini değiştirmek için yeni yılı bekleyen ya da yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.
Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldüEdinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 CES'te sergiliyorCitroen, mobilite teknolojilerini 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiliyor.
TEM'de bariyere çarpan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıKocaeli'nin Çayırova İlçesi TEM Otoyolu'nda bariyere çarpıp savrulan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada, 3 kişi yaralandı.
Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralıMardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atan hafif ticari aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyorİzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.
Son dakika haberi! 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyorEdinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.
Son dakika haber: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralıSon dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı İş yeri sahibinin otomobille çarptığı motosiklet evin duvarını yıktı: Hırsızlık şüphelisi öldü, 2 yaralı Duvarı yıkılan evin sahibi: "Bomba patladı...
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebilirizTOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" dedi.
Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralıSivas'ta virajı alamayan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı.
Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 YaralıSon dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Minik Citroen doğaya çıkıyor: My Ami Buggy ConceptCitroen, kentsel mobilite aracı Ami’nin ardından şimdi de doğa tutkunları için My Ami Buggy Concept’i tanıttı.
Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyorCitroen My Ami Buggy Concept aracı, kapıları olmayan gövdesi ve özel aksesuarları ile öne çıkıyor.
Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdıStellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, insan kaynağını merkeze alarak çalışma süreçlerinde başlattığı...
İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurunda başlayan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyatlarını düşürürken, sektör temsilcileri, tablonun 2-3 gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.
Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi- Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi -Motosikletlinin, ticari araç altında kaldığı anlar kamerada Sultanbeyli'de motorlu kuryeye çarpmamak için manevra yapan ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indiAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında çip sıkıntısı nedeniyle 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıMardin'in Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Citroen Ami'nin resmi satış tarihi açıklandıFransız otomobil üreticisi Citroen’in ülkemizde bireysel müşterilere Mart ayında satışa sunacağı kentsel elektrikli mobilite çözümü Ami, İstanbul Şile’de düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına tanıtıldı.
Citroen Ami, herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım çözümü sunuyorCitroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile Türk tüketicisinin yol arkadaşı oluyor.
Son dakika haberleri! Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralıBir son dakika haberine göre Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Citroen'den sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim imkanıCitroen, aralık ayında otomobil model yelpazesine yönelik sıfır faizli krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle satın alma koşulları sunuyor.
Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladıSon dakika gündem haberine göre Fransa'da ninja kılığındaki bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırarak 2'sini elindeki kılıcıyla yaraladı.
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralıOtomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Son dakika haberi | İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldıSon dakika haberi: İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiİmranlı Belediye Başkanı Murat Açil'in hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Son dakika: Vali Ayhan, Başkan Açıl'ın ölüm haberini duyurduEdinilen son dakika gelişmesine göre Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın geçirdiği kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyorTürk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 olduErzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.
Aynı yöne seyir halindeki araçlar çarpıştı: 5 yaralıBatman'ın Gercüş ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
AB'de otomobil satışları ekimde sert düştüAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'un üzerinde azaldı.
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmediİkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.
Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyorGroupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.
Citroen'in ticari araçlarda faizsiz kredi avantajı kasımda da sürüyorCitroen, ticari araçlarda faizsiz kredi kampanyasını kasımda da devam ettiriyor.
Erciş'te trafik kazası: 1 yaralıErciş'te trafik kazası: 1 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölüKastamonu D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.
Son dakika! Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölüSon dakika haberi... Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü Kastamonu D-100 karayolunda yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.
Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybettiİzmir'de işe gitmekte olan 25 yaşındaki bir motokurye, motosikletinin kontrolünü kaybedip devrilmesi sonucu otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.
Citroen'den kasımda faizsiz kredi ve nakit indirimi kampanyasıCitroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.
Genç motokurye kazada hayatını kaybettiİzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işe gitmekte olan genç motokurye, motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, aynı noktada 3 araç çarpıştı.
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmetiStellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.
Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kameradaPendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu.
Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararıYargıtay'dan 'Triger kayış' kararı Sıfır aldığı aracın triger kayışı kopunca soluğu mahkemede aldı 9 yıl sonra Yargıtay kararı verdi Sıfır aldığı aracın kayışı koptu, Yargıtay 'değiştirin' dedi Yıllar sonra gelen triger zinciri kararı Yıllardır hayalini kurduğu sıfır Citroen marka otomobili...
Kur artışı otomobil fiyatlarına yansıdı! İşte yeni fiyat listesiDoların bir hafta içerisinde 9,27 seviyesinden 9,60'a çıkması otomobil fiyatlarına da yansıdı. Sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanırken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.
Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyorCitroen, Accor ve JCDecaux geleceğin otonom ulaşım sistemlerini yansıtan "Urban Collectif" isimli ortaklık, gelecekteki ulaşım sistemlerinin güvenlik ve rahatlık esasıyla ele alınması gerektiği inancıyla devrim niteliğinde bir ulaşım konsepti yaratıyor.
Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? Volvo'nun sahibi kim?En çok sevilen ve tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan marka olan Volvo hakkında Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? sorularının yanıtı merak ediliyor. Volvo gerek tasarımı gerekse de sağlamlığı ile bilinen bir otomobil markasıdır. Peki, Volvo hangi ülkenin otomobil markasıdır? Volvo nerede üretilmektedir? Volvo kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur? İşte Volvo otomobil markası ile ilgili bilinmeyen tüm detaylar. Peki hangi otomobil markası hangi ülkeye ait?
Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyorCitroen, işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle öne çıkan ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını ekim ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.
AB'de otomobil satışları eylülde sert düştüAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik azalış kaydetti.
Citroen'den ekim ayına özel fırsatlarCitroen, ekim ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyasıGroupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek avantajlı fiyatlarla ekim ayı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.
Goodyear, Citroen için geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardıGoodyear, Citroen'in yeni Otonom Hareketlilik Vizyonu için özel geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı.
Citroen E-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacakCitroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu E-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlarPiyasada satın alınacak sıfır araç bulunamaması nedeniyle ikinci el araçlara ilgi arttı. Vatandaşlar fiyat araştırması yaparken, talebin fazla olması nedeniyle piyasa biraz pahalı durumda. İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan ikinci el otomobiller.
Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralıManisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlarFransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan Ami isimli otomobili kullanmak için Fransa'da B sınıfı ehliyet sahibi olmak bile gerekmezken, Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise henüz belli değil. Azami hızı 50 kilometre olan ve rahat bir kullanım amaçlayan aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.
Ataşehir Tem'de feci kaza: 2 yaralıTem Ataşehir bağlantı yolu Edirne istikametinde şerit değiştirmek isteyen sürücü orta bariyere girdi.
Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandıDiyarbakır'da iki şeritli yolda hatalı sollama yapan araç, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı yapıldıAVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, 23 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
Çetaş Otomotivden Ziyaret YeniÇetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık TAŞAR, Çetaş Peugeot - Citroen - Opel Genel Müdürü Engin YAZICI, Çetaş Otomotiv Çorlu Şube Müdürü İlhan AKGÜN ve Çetaş Otomotiv İnsan Kaynakları Direktörü Hikmet ÖZALTIN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.
PORT YARIMCA ve Stellantis Group'tan otomotiv lojistiğinde iş birliğiOYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK) Grubu ile kurduğu ortaklık kapsamında hayata geçirilen PORT YARIMCA, 'Stellantis Group Bitmiş Araç Lojistiği İhalesi'ni kazandı.
Otomobil yoldan çıktı, inşaat temeline uçtu: 2 yaralıKocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce evin bahçesine ardından inşaatın temeline uçtu.
Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildiCitroen, hatchback sınıfındaki modeli yeni C3'ü uluslararası stratejileri kapsamında Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik geliştirdi.
Elektrikli araçların kornasında "Made in Türkiye" imzasıBursa'dan otomotiv devlerine 40 yıldır korna ihraç eden firmanın ürünleri, dünyanın en önemli elektrikli araç üreticileri tarafından da tercih ediliyor.
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 otomobile çarpan minibüs bir apartmanın bahçesine uçtu.
Üç gövde bir tasarımda buluşuyor: Citroen C5 XCitroen, D segmentinde yeni temsilcisi C5 X’in tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.
AB'de otomobil satışları ağustosta düştüAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 geriledi.
İkinci el binek otoda Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildiİkinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat ve hafif ticaride de en Fiat'ın Doblo modeli satıldı.
Kartepe tırmanmada büyük çekişmeAVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, 12 Eylül Pazar günü Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 18 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Citroen, yeni modeli C5 X'in tasarım detaylarını tanıttıCitroen, otomotiv dünyasında ve D segmentinde dengeleri değiştirecek olan yenilikçi modeli C5 X'in tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.
Son dakika haber... Evsizlerin barınma vaadiyle tahliyesi ve gözaltı merkezlerine götürülmesi protesto edildiGelen son dakika haberine göre Fransa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Paris Valiliği önünde 3 gece çadır kuran evsiz ve göçmenlerin barınma vaadiyle buradan tahliyesini ve bazılarının gözaltı merkezine götürülmesini "devlet tuzağı" adıyla protesto etti.