Citroen Haberleri - Citroen Haber - Haberler
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Citroen Haberleri

Citroen haber, Citroen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Citroen'den C5 Aircoss SUV'a özel şubat kampanyası

Citroen'den C5 Aircoss SUV'a özel şubat kampanyası

Citroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için "özel" bir kampanya hayata geçirdi.
Citroen - 12 Dakika Önce
Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeynep Bozkuş hayatını kaybetti.
Citroen - Dün 18:10
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı

İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Citroen - 01.02.2022
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Citroen - 01.02.2022
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı

İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Citroen - 01.02.2022
Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Maltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı.
Citroen - 31.01.2022
Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Maltepe'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı Maltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı.
Citroen - 31.01.2022
Citroen, geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 5 büyüdü

Citroen, geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 5 büyüdü

Citroen, 2021'de Türkiye pazarında önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü.
Citroen - 29.01.2022
D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yüksek hızla viraja girmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü.
Citroen - 29.01.2022
Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
Citroen - 26.01.2022
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyor

Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servisleri Eurorepar akülerde indirim sunuyor

Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.
Citroen - 20.01.2022
Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.
Citroen - 18.01.2022
Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor

Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor

Citroen, yeni yılın ilk ayında hem 2022 hem 2021 model ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi avantajlarına ek olarak seçili modellerde geçerli KOBİ'lere özel kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor.
Citroen - 15.01.2022
Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Yola çıkan kedi kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı Karaman'da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Citroen - 14.01.2022

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
Citroen - 13.01.2022
Yeni Citroen C5 Aircross daha iddialı ve prestijli tasarımla geliyor

Yeni Citroen C5 Aircross daha iddialı ve prestijli tasarımla geliyor

Citroen'in tanıtıldığı ilk günden beri sunduğu konfor özellikleriyle öne çıkan modeli C5 Aircross, yenilenerek daha güçlü ve daha dikkati çekici bir görünümle yollara çıkıyor.
Citroen - 12.01.2022
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Citroen - 11.01.2022
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Citroen - 10.01.2022
Son Dakika | Samsun'da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Son Dakika | Samsun'da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Citroen - 09.01.2022
Son dakika... 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı

Son dakika... 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı

Son dakika habere göre 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Citroen - 08.01.2022
Citroen'den yeni yıl kampanyası

Citroen'den yeni yıl kampanyası

Citroen, otomobilini değiştirmek için yeni yılı bekleyen ya da yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.
Citroen - 07.01.2022
Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Son dakika haberleri! Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Citroen - 06.01.2022
Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 CES'te sergiliyor

Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 CES'te sergiliyor

Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiliyor.
Citroen - 06.01.2022
TEM'de bariyere çarpan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

TEM'de bariyere çarpan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi TEM Otoyolu'nda bariyere çarpıp savrulan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada, 3 kişi yaralandı.
Citroen - 06.01.2022
Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atan hafif ticari aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Citroen - 05.01.2022
İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

İzmir'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.
Citroen - 04.01.2022
Son dakika haberi! 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

Son dakika haberi! 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kovalamacada, yaralıların tedavisi sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında meydana gelen kovalamacada 1 kişinin öldü; 2 kişi ise yaralandı.
Citroen - 04.01.2022
Son dakika haber: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca: İş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı: 1 ölü, 2 yaralı İş yeri sahibinin otomobille çarptığı motosiklet evin duvarını yıktı: Hırsızlık şüphelisi öldü, 2 yaralı Duvarı yıkılan evin sahibi: "Bomba patladı...
Citroen - 04.01.2022
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebiliriz

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebiliriz

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" dedi.
Citroen - 03.01.2022
Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralı

Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralı

Sivas'ta virajı alamayan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı.
Citroen - 31.12.2021
Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Citroen - 26.12.2021
Minik Citroen doğaya çıkıyor: My Ami Buggy Concept

Minik Citroen doğaya çıkıyor: My Ami Buggy Concept

Citroen, kentsel mobilite aracı Ami’nin ardından şimdi de doğa tutkunları için My Ami Buggy Concept’i tanıttı.
Citroen - 25.12.2021
Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor

Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor

Citroen My Ami Buggy Concept aracı, kapıları olmayan gövdesi ve özel aksesuarları ile öne çıkıyor.
Citroen - 25.12.2021
Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı

Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı

Stellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, insan kaynağını merkeze alarak çalışma süreçlerinde başlattığı...
Citroen - 24.12.2021
İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
Citroen - 22.12.2021
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı

Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurunda başlayan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyatlarını düşürürken, sektör temsilcileri, tablonun 2-3 gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.
Citroen - 21.12.2021
Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi

Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi

- Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi -Motosikletlinin, ticari araç altında kaldığı anlar kamerada Sultanbeyli'de motorlu kuryeye çarpmamak için manevra yapan ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
Citroen - 21.12.2021
Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indi

Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında çip sıkıntısı nedeniyle 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
Citroen - 17.12.2021
Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Citroen - 14.12.2021
Citroen Ami'nin resmi satış tarihi açıklandı

Citroen Ami'nin resmi satış tarihi açıklandı

Fransız otomobil üreticisi Citroen’in ülkemizde bireysel müşterilere Mart ayında satışa sunacağı kentsel elektrikli mobilite çözümü Ami, İstanbul Şile’de düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına tanıtıldı.
Citroen - 12.12.2021
Citroen Ami, herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım çözümü sunuyor

Citroen Ami, herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım çözümü sunuyor

Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile Türk tüketicisinin yol arkadaşı oluyor.
Citroen - 11.12.2021
Son dakika haberleri! Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri! Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Başkent'te katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Citroen - 11.12.2021
Citroen'den sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim imkanı

Citroen'den sıfır faizli kredi ve nakit alımda indirim imkanı

Citroen, aralık ayında otomobil model yelpazesine yönelik sıfır faizli krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle satın alma koşulları sunuyor.
Citroen - 04.12.2021
Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı

Son Dakika | Fransa'da ninja kılığındaki saldırgan 2 polisi kılıçla yaraladı

Son dakika gündem haberine göre Fransa'da ninja kılığındaki bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırarak 2'sini elindeki kılıcıyla yaraladı.
Citroen - 03.12.2021
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Citroen - 02.12.2021
Son dakika haberi | İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi | İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Citroen - 29.11.2021
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açil'in hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Citroen - 29.11.2021
Son dakika: Vali Ayhan, Başkan Açıl'ın ölüm haberini duyurdu

Son dakika: Vali Ayhan, Başkan Açıl'ın ölüm haberini duyurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın geçirdiği kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.
Citroen - 29.11.2021
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor

Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor

Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.
Citroen - 26.11.2021
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.
Citroen - 23.11.2021
Aynı yöne seyir halindeki araçlar çarpıştı: 5 yaralı

Aynı yöne seyir halindeki araçlar çarpıştı: 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Citroen - 19.11.2021
AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü

AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'un üzerinde azaldı.
Citroen - 18.11.2021
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi

İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi

İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.
Citroen - 14.11.2021
Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor

Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.
Citroen - 12.11.2021
Citroen'in ticari araçlarda faizsiz kredi avantajı kasımda da sürüyor

Citroen'in ticari araçlarda faizsiz kredi avantajı kasımda da sürüyor

Citroen, ticari araçlarda faizsiz kredi kampanyasını kasımda da devam ettiriyor.
Citroen - 11.11.2021
Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Citroen - 10.11.2021
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.
Citroen - 06.11.2021
Son dakika! Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü

Son dakika! Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü

Son dakika haberi... Yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 ölü Kastamonu D-100 karayolunda yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.
Citroen - 05.11.2021
Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'de işe gitmekte olan 25 yaşındaki bir motokurye, motosikletinin kontrolünü kaybedip devrilmesi sonucu otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.
Citroen - 03.11.2021
Citroen'den kasımda faizsiz kredi ve nakit indirimi kampanyası

Citroen'den kasımda faizsiz kredi ve nakit indirimi kampanyası

Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.
Citroen - 03.11.2021
Genç motokurye kazada hayatını kaybetti

Genç motokurye kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işe gitmekte olan genç motokurye, motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, aynı noktada 3 araç çarpıştı.
Citroen - 03.11.2021
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.
Citroen - 02.11.2021
Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada

Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada

Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu.
Citroen - 02.11.2021
Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Citroen - 27.10.2021
Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı

Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı

Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı Sıfır aldığı aracın triger kayışı kopunca soluğu mahkemede aldı 9 yıl sonra Yargıtay kararı verdi Sıfır aldığı aracın kayışı koptu, Yargıtay 'değiştirin' dedi Yıllar sonra gelen triger zinciri kararı Yıllardır hayalini kurduğu sıfır Citroen marka otomobili...
Citroen - 26.10.2021
Kur artışı otomobil fiyatlarına yansıdı! İşte yeni fiyat listesi

Kur artışı otomobil fiyatlarına yansıdı! İşte yeni fiyat listesi

Doların bir hafta içerisinde 9,27 seviyesinden 9,60'a çıkması otomobil fiyatlarına da yansıdı. Sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanırken, 150 bin TL'nin altında araç kalmaması dikkat çekti.
Citroen - 24.10.2021
Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor

Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor

Citroen, Accor ve JCDecaux geleceğin otonom ulaşım sistemlerini yansıtan "Urban Collectif" isimli ortaklık, gelecekteki ulaşım sistemlerinin güvenlik ve rahatlık esasıyla ele alınması gerektiği inancıyla devrim niteliğinde bir ulaşım konsepti yaratıyor.
Citroen - 24.10.2021
Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? Volvo'nun sahibi kim?

Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? Volvo'nun sahibi kim?

En çok sevilen ve tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan marka olan Volvo hakkında Volvo hangi ülkenin? Volvo hangi ülkenin markası? sorularının yanıtı merak ediliyor. Volvo gerek tasarımı gerekse de sağlamlığı ile bilinen bir otomobil markasıdır. Peki, Volvo hangi ülkenin otomobil markasıdır? Volvo nerede üretilmektedir? Volvo kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur? İşte Volvo otomobil markası ile ilgili bilinmeyen tüm detaylar. Peki hangi otomobil markası hangi ülkeye ait?
Citroen - 22.10.2021
Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor

Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor

Citroen, işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle öne çıkan ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını ekim ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.
Citroen - 15.10.2021
AB'de otomobil satışları eylülde sert düştü

AB'de otomobil satışları eylülde sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik azalış kaydetti.
Citroen - 15.10.2021
Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar

Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar

Citroen, ekim ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.
Citroen - 09.10.2021
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek avantajlı fiyatlarla ekim ayı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.
Citroen - 08.10.2021
Goodyear, Citroen için geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı

Goodyear, Citroen için geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı

Goodyear, Citroen'in yeni Otonom Hareketlilik Vizyonu için özel geliştirdiği konsept küre lastiği Eagle 360'ın prototipini görücüye çıkardı.
Citroen - 04.10.2021
Citroen E-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak

Citroen E-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu E-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
Citroen - 02.10.2021
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlar

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlar

Piyasada satın alınacak sıfır araç bulunamaması nedeniyle ikinci el araçlara ilgi arttı. Vatandaşlar fiyat araştırması yaparken, talebin fazla olması nedeniyle piyasa biraz pahalı durumda. İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan ikinci el otomobiller.
Citroen - 01.10.2021
Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı

Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Citroen - 30.09.2021
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar

Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan Ami isimli otomobili kullanmak için Fransa'da B sınıfı ehliyet sahibi olmak bile gerekmezken, Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise henüz belli değil. Azami hızı 50 kilometre olan ve rahat bir kullanım amaçlayan aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.
Citroen - 29.09.2021
Ataşehir Tem'de feci kaza: 2 yaralı

Ataşehir Tem'de feci kaza: 2 yaralı

Tem Ataşehir bağlantı yolu Edirne istikametinde şerit değiştirmek isteyen sürücü orta bariyere girdi.
Citroen - 28.09.2021
Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki şeritli yolda hatalı sollama yapan araç, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Citroen - 27.09.2021
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı yapıldı

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı yapıldı

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, 23 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
Citroen - 27.09.2021
Çetaş Otomotivden Ziyaret Yeni

Çetaş Otomotivden Ziyaret Yeni

Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık TAŞAR, Çetaş Peugeot - Citroen - Opel Genel Müdürü Engin YAZICI, Çetaş Otomotiv Çorlu Şube Müdürü İlhan AKGÜN ve Çetaş Otomotiv İnsan Kaynakları Direktörü Hikmet ÖZALTIN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.
Citroen - 25.09.2021
PORT YARIMCA ve Stellantis Group'tan otomotiv lojistiğinde iş birliği

PORT YARIMCA ve Stellantis Group'tan otomotiv lojistiğinde iş birliği

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK) Grubu ile kurduğu ortaklık kapsamında hayata geçirilen PORT YARIMCA, 'Stellantis Group Bitmiş Araç Lojistiği İhalesi'ni kazandı.
Citroen - 24.09.2021
Otomobil yoldan çıktı, inşaat temeline uçtu: 2 yaralı

Otomobil yoldan çıktı, inşaat temeline uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce evin bahçesine ardından inşaatın temeline uçtu.
Citroen - 22.09.2021
Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildi

Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildi

Citroen, hatchback sınıfındaki modeli yeni C3'ü uluslararası stratejileri kapsamında Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik geliştirdi.
Citroen - 22.09.2021
Elektrikli araçların kornasında 'Made in Türkiye' imzası

Elektrikli araçların kornasında "Made in Türkiye" imzası

Bursa'dan otomotiv devlerine 40 yıldır korna ihraç eden firmanın ürünleri, dünyanın en önemli elektrikli araç üreticileri tarafından da tercih ediliyor.
Citroen - 20.09.2021
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu

2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu

2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 otomobile çarpan minibüs bir apartmanın bahçesine uçtu.
Citroen - 20.09.2021
Üç gövde bir tasarımda buluşuyor: Citroen C5 X

Üç gövde bir tasarımda buluşuyor: Citroen C5 X

Citroen, D segmentinde yeni temsilcisi C5 X’in tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.
Citroen - 17.09.2021
AB'de otomobil satışları ağustosta düştü

AB'de otomobil satışları ağustosta düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 geriledi.
Citroen - 16.09.2021
İkinci el binek otoda Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi

İkinci el binek otoda Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi

İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat ve hafif ticaride de en Fiat'ın Doblo modeli satıldı.
Citroen - 14.09.2021
Kartepe tırmanmada büyük çekişme

Kartepe tırmanmada büyük çekişme

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, 12 Eylül Pazar günü Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 18 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Citroen - 13.09.2021
Citroen, yeni modeli C5 X'in tasarım detaylarını tanıttı

Citroen, yeni modeli C5 X'in tasarım detaylarını tanıttı

Citroen, otomotiv dünyasında ve D segmentinde dengeleri değiştirecek olan yenilikçi modeli C5 X'in tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.
Citroen - 11.09.2021
Son dakika haber... Evsizlerin barınma vaadiyle tahliyesi ve gözaltı merkezlerine götürülmesi protesto edildi

Son dakika haber... Evsizlerin barınma vaadiyle tahliyesi ve gözaltı merkezlerine götürülmesi protesto edildi

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Paris Valiliği önünde 3 gece çadır kuran evsiz ve göçmenlerin barınma vaadiyle buradan tahliyesini ve bazılarının gözaltı merkezine götürülmesini "devlet tuzağı" adıyla protesto etti.
Citroen - 10.09.2021
Pendik'te otomobillerin dört yol ağzında çarpıştığı anlar kamerada

Pendik'te otomobillerin dört yol ağzında çarpıştığı anlar kamerada

Pendik'te seyir halinde olan iki otomobil dört yol ağzında karşı karşıya gelerek çarpıştı.
Citroen - 10.09.2021
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