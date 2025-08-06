Yeni Citroen Ami, Ağustos'ta Türkiye'de Satışa Sunulacak

Yeni Citroen Ami, yenilenen versiyonuyla ağustos ayında Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, ilk kez 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Ami'nin yenilenmiş versiyonunu Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Şehir hayatında otomotiv çeşitliliğinin dengelerini değiştiren ve sosyal bir fenomen haline gelen Ami; hafif, elektrikli ve sessiz bir mobilite çözümünü erişilebilir kılarak, dört tekerlekli bisiklet dünyasını yeniden yorumluyor. Sahip olduğu birçok özellik sayesinde günlük yaşama özgürlük, bağımsızlık ve kolaylık getirmesiyle dikkati çeken Ami, saatte 45 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Kullanımı kolay olan model, 75 kilometre menziliyle büyük ölçüde mikromobilite ihtiyaçlarıyla uyumlu.

Standart bir prizden şarj edilebilen otomobil, 2 kişilik olmasıyla da öne çıkıyor.

Ağustos ayında satışa sunulacak olan yenilenen Ami'nin ön yüzünde özgün ve sempatik bir tasarım yer alırken, şık ama aynı zamanda yaramaz bir tarzı ortaya koyan çizgiler öne çıkıyor. Ami'nin ön tarafı artık daha yalın ve dinamik iken ön camın altında kapsülün bulunduğu eğimli bir bölüm markanın yeni logosunu sergiliyor ve dikey bir alana doğru uzanıyor.

Yeni Ami, tasarımını daha tanımlanabilir hale getiren yeni ön ve arka tampon tasarım detaylarına da kavuşuyor.

Göz kapaklarını andıran siyah bir tasarımla çevrelenen farlar, ön camın tabanından yukarı doğru yükselerek yeni ve daha etkileyici bir bakış sunuyor. Yüksekte konumlandırılan farlar, Ami'ye yeni bir ifade ve imaj kazandırıyor. Bu iki far, kabartmalı yeni bir kapsülle birbirine bağlanarak Ami'nin neşeli ve eğlenceli görüntüsünü güçlendiriyor. Bu da Ami'nin genel tasarımını tamamlıyor.

Önceki nesle kıyasla, tamponun alt bölümü daha az yuvarlak ve daha güçlü bir tasarıma sahip. Bu unsurlar, Ami'nin genişlik algısını artırırken, yolda daha dikkat çekici görünmesini sağlıyor ve aynı zamanda oyuncu karakterini güçlendiriyor.