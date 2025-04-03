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Bursa'da Özel Halk Otobüsü ile Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

Bursa'da Özel Halk Otobüsü ile Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan Citroen marka otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile çarpışan Citroen marka otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdinç K.(33) yönetimindeki 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsüne, Gaziler Sokaktan çıkan sürücü Dilek T.(27) yönetimindeki 16 ASH 563 plakalı Citroen otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Güler G.(40) ile Sena G.(26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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