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Türkiye'de de modelleri bulunan otomotiv firması araçlarını geri çağırıyor

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Fransız otomotiv devi Citroen, hava yastıklarındaki arıza nedeniyle geri çağırma uygulamasını Avrupa geneline genişletti. Özellikle iki model için 869 bin aracı geri çağırma kararı alındı.

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Japon yapımı hava yastıklarında meydana gelen tehlikeli bir arıza nedeniyle popüler C3 ve DS3 modellerini geri çağırma uygulamasını Avrupa genelinde genişlettiğini açıkladı.

Fransız üretici, geri çağırmanın önümüzdeki haftalarda Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Moldova, İsviçre ve Ukrayna'da satılan araçları hedef alacağını ve daha sonra diğer ülkelere de genişletileceğini söyledi.

869 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILACAK

Toplamda 869 bin aracı etkileyecek bu durumun 400 bini Fransa'da olacak. 2014'ten bu yana, içindeki gazın ısı ve neme tepki vermesi sonucu sürücülerin yüzlerine parçalar fırlatan Takata hava yastıklarıyla ilgili olarak çok sayıda ölüm kaydedildi. Volkswagen, Nissan, BMW ve Toyota gibi büyük üreticiler, hava yastığı bulunan milyonlarca aracı geri çağırdı.

Türkiye'de de modelleri bulunan otomotiv firması araçlarını geri çağırıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hayret... VEFA, SADE VATANDAŞ GİBİ PARALI TROLLER bu haberin altında hükümete sövmemeiş, din ve devlet düşmanlığı yapmamış. çok şaşırıdım gerçekten.

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