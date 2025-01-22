Türkiye'de de modelleri bulunan otomotiv firması araçlarını geri çağırıyor

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Japon yapımı hava yastıklarında meydana gelen tehlikeli bir arıza nedeniyle popüler C3 ve DS3 modellerini geri çağırma uygulamasını Avrupa genelinde genişlettiğini açıkladı.

Fransız üretici, geri çağırmanın önümüzdeki haftalarda Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Moldova, İsviçre ve Ukrayna'da satılan araçları hedef alacağını ve daha sonra diğer ülkelere de genişletileceğini söyledi.

869 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILACAK

Toplamda 869 bin aracı etkileyecek bu durumun 400 bini Fransa'da olacak. 2014'ten bu yana, içindeki gazın ısı ve neme tepki vermesi sonucu sürücülerin yüzlerine parçalar fırlatan Takata hava yastıklarıyla ilgili olarak çok sayıda ölüm kaydedildi. Volkswagen, Nissan, BMW ve Toyota gibi büyük üreticiler, hava yastığı bulunan milyonlarca aracı geri çağırdı.