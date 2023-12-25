Citroen Berlingo Yenilendi, Elektrikli Versiyonu da Piyasaya Çıkacak

Citroen, Türkiye'de sevilene hafif ticari aracı Berlingo'yu yeniledi. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken Citroen Berlingo, şirketin yeni logosunu da taşıyor. Ayrıca otomobilin elektrikli versiyonu da piyasaya çıkacak. Aracın fiyatı ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

Yenilenen Citroen Berlingo, 2024 yılında piyasaya çıkacak!

Fransız otomobil şirketi Citroen, Türkiye'de çok tercih edilen hafif ticari aracı Berlingo'yu yeniledi. Yenilenen Berlingo, Citroen'in yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Ayrıca modern ve iddialı yeni görünümüyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte aracın hem iç hem de dış tasarımında dikkat çekici ince detaylar mevcut.

Şirket yenilenen otomobilde bazı radikal değişiklikler yaptı. İç mekan tasarımında yeni bir ön konsol ve direksiyon simidiyle birlikte yeni renkler kullandı. Böylece hem görselliğe hem de işlevselliğe hitap edebilecek. Bununla birlikte kullanıcı dostu bir kabin kullanmayı tercih etti.

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Şirket, yenilenen Berlingo için seçtiği koltuklarda, konforu ön planda tutuyor. Ayrıca kablosuz akıllı telefonlar için şarj desteği sunuyor. Bununla birlikte yeni Berlingo'da kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto içeren 10 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi mevcut.

Yeni Citroen Berlingo geniş kabin alanıyla ideal bir yol arkadaşı olacak. Bununla birlikte bu yeni model, konfor ve sürüş destek teknolojileri sunacak. Tasarımcılar, arka kısımda yeni logo yerine yalnızca Citroen ibaresinitercih etmişler.

Yenilenen Citroen Berlingo'nun arka kısmında çok büyük bir değişim yok. Büyük ve açılabilir bir arka camı mevcut. Ayrıca bu cam kapak, bagaj kapağından bağımsız açılıyor. Bu sayede küçük eşyalarınızı bagaj kapağını açmadan alabilirsiniz. Yeni Berlingo'nun bagaj hacmi 775 litreyi buluyor. Ayrıca elektrikli camlara sahip iki büyük sürgülü yan kapısı bulunuyor. Bu sayede kullanım kolaylığı sağlayacak.

Citroen yenilenen Berlingo önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak. Ayrıca şirket yenilene aracın motoruna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Otomobilin fiyatı ise şimdiden merak konusu oldu.