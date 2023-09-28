Citroen, 2 CV, 75 yaşında

Citroen'in en ikonik modeli 2 CV, 2023 itibarıyla 75. yaş gününü kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroën'in Paris'teki Rue du Théatre tasarım ofisinde tasarlanan ve Eure-et-Loir bölgesindeki La Ferté-Vidame test merkezinde ince ayarları yapılan 2 CV, 7 Ekim 1948'de Paris Otomobil Fuarı'nda ilk olarak tanıtıldı.

Üretildiği 1948 ile 1990 yılları arasında 2 CV, olağanüstü bir başarı yakaladı. 1 milyon 246 bin 335 adet 2 CV Van da dahil olmak üzere toplam 5 milyon 114 bin 969 adet üretildi. Pazara sunulduktan 42 yıl sonra, 27 Temmuz 1990 saat 16.00'da Portekiz'deki Mangualde fabrikasında üretilen son 2 CV ile bir dönem kapandı.

2 CV'nin kökeni TPV projesine dayanıyor

Türkçesi "Küçük Otomobil", "TPV" (Toute Petite Voiture) projesi, 1936'da doğdu. Bu projenin amacı, herkesin ulaşabileceği ekonomik ve çok yönlü bir otomobil sağlamaktı. 1937 yılında, TPV projesinin yola çıkmaya hazır ilk prototipi, sadece 370 kg ağırlık ve sadece tek far (o zamanki mevzuatta iki far zorunlu değildi) ile gün ışığına çıktı.

Son derece konforlu bu araç, 4 kişilikti, 50 kg'lık bagaj kapasitesine sahipti ve 50 km/s maksimum hıza çıkabiliyordu. 1939 Paris Otomobil Fuarı'nda 250 adet ön üretim aracın tanıtılması planlanıyordu. Ancak II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi buna engel oldu ve üretilen modeller imha edildi. O dönemde sadece La Ferté-Vidame'deki Citroën Test Merkezi'nde gizlice saklanan dört adet araç kurtulabildi.

Otomobil dünyasının simgelerinden biri haline gelen efsanevi model

2 CV, Temmuz 1949'da üretime girdiğinde 9 beygir gücünde, 375 cc hacimli, hava soğutmalı, düz ikiz motorlu, 50 km/s maksimum hıza çıkabilen küçük bir otomobildi.

Citroën, ekonomik ve çok yönlü kullanılabilen bu araçla otomobil endüstrisinde devrim yarattı. Benzersiz gövde tasarımı ve çekiciliği ile hızla kabul gördü ve yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Haliyle bu büyük başarıda çok yönlü kullanım özelliklerine ek olarak çıkarılabilir arka koltuklar, hafiflik, çeviklik ve konforda önemli bir paya sahipti. Elbette son derece düşük kullanım maliyeti ile ekonomik olması da çok etkili oldu. Takvimler 1950'yi gösterdiğinde siparişler iyice yoğunlaştı. Öyle ki teslimat süreleri 6 yıla kadar uzadı.

2 CV, o döneme ait üstün teknolojilerle birlikte avangart ruhu sayesinde uzun yıllar otomobil sahnesinin bir parçası olarak varlığını sürdürdü. 2 CV, dünyanın her yerinden koleksiyoncuların ilgisini çeken, gerçek bir sosyal medya fenomeni haline gelen, ölümsüz bir otomobil oldu ve hala onu yollarda görmek de mümkün. 2 CV, dünyanın farklı noktalarında, farklı şekilde kullanılıyor ve birçok lakaba sahip bulunuyor. En çok bilinenlerden bazıları "Deuche", "Deudeuche" ve pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de "Çirkin Ördek Yavrusu" olarak dile getiriliyor. Tüm bu lakaplar da bu tarihi ve ikonik modelin ne kadar popüler olduğunu gösteriyor.

Dünya yollarında birçok farklı versiyon ve tasarım

Fransa'da ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde tanıtılan 10 farklı özel 2 CV versiyonu bulunuyor. Bunlara; Spot, Charleston ve Cocorico da dahil. Elbette her otomobil gibi 2 CV'de de zaman içinde bazı değişiklikler yapıldı.

1951'de "2 CV Van" (2 CV AU olarak biliniyor) pazara sunuldu. Daha sonra 1954'te 12 beygirlik bir motor ve ünlü santrifüj kavramayla donatılan 2 CV AZ pazara sunuldu. 2 CV, farklı zorlu rallilerle, dünyanın farklı yollarında sürüş yapma olanağı da buldu. 1970'teki 16.500 km'lik Paris-Kabil-Paris Rallisi, 1971'deki 13.500 km'lik Paris-Persépolis Rallisi ve 1973'te Abidjan'dan Tunus'a 8 bin km'lik Afrika Rallisi gibi zorlu etkinlikleri Citroën organize etmişti.

Üretim başlangıcının 75. yıl dönümü şerefine, Citroën Konservatuarı'nda düzenlenen etkinlikte 8 farklı ikonik 2 CV, sanatsal bir yaklaşımla fotoğraflandı. Açıklamaya göre, bu 8 model ve özellikleri şu şekilde belirlendi:

"2 CV A: 1939 yılında otomobil fuarlarında sergilenmek için üretilen ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle imha edilen 250 prototipten biri olan 2 CV A, Citroën Konservatuarı'nda kalan dört araçtan biri. 2 CV A Berline (1950): Pierre Boulanger tarafından 1948'de Paris Otomobil Fuarı'nın açılışında tanıtılan aracın aynısı. Sağdan direksiyonlu 2 CV A: 1953'ten itibaren Slough'da (İngiltere) üretildi. Metal bir bagaja ve açılan arka camlara sahipti. Bugüne kadar Avrupa'daki en eski İngiliz 2 CV'si olarak kabul görüyor.

2 CV AZU: 1954'ten Mart 1978'e kadar üretilen 2 CV Van versiyonu olarak 2 CV AZU, büyük bir yükleme kapasitesine ek olarak yükleme kolaylığı sağlayan, dolap şeklinde kapılara sahip. 2 CV Spot: Citroën 2 CV'nin ilk özel versiyonu olan ve 1.800 adet üretilen 2 CV Spot, stilist Serge Gevin'in tasarımıyla iki renkli döşeme ve gövde ile üretildi.

2 CV 4x4 Sahara: Dört tekerlekten çekişli ve iki motorlu 2 CV 4x4 Sahara, kumda yüzde 40'ın üzerindeki eğimleri çıkabiliyordu. 2 CV 6 Special: 1988'de Levallois Fabrikası'nda üretilen son 2 CV'lerden biriydi. 2 CV 6 by Hermès: İçi ve dışı Hermès tarafından giydirilen 2 CV 6 by Hermès, 2 CV'nin 60. doğum günü vesilesiyle 2008 Paris Otomobil Fuarı'nda gösterildi."